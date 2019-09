Spider-Man z powrotem w MCU!

Po krótkiej wyprowadzce Spider-Man powraca do filmowego uniwersum Marvela. Należące do Disneya studio osiągnęło nareszcie porozumienie w sprawie dalszej współpracy z wytwórnią Sony, która posiada prawa do postaci człowieka-pająka.Przypomnijmy: pod koniec sierpnia ogłoszono, że Marvel nie będzie realizował kolejnych filmów o Spider-Manie, a także nie będzie mógł wykorzystywać tej postaci w swoich produkcjach. Informacja spadła na fanów dzień po tym, jakstał się najbardziej kasowym tytułem w historii Sony.Jak łatwo się domyślić, źródłem konfliktu były pieniądze. Otóż Disney, widząc olbrzymią sumę, z której praktycznie nic nie trafiło na jego konto (wytwórnia otrzymywała zaledwie 5% z wpływów), postanowił zawalczyć o swoje. Według pojawiających się w mediach informacji, Studio Myszki Miki chciało, żeby w przypadku nowych filmów Sony dzieliło się z nim zyskami po połowie. Druga strona nie była tym zainteresowana i tak rozmowy zostały zakończone.Jak widać, po ponad miesiącu wytwórnie zakopały wojenny topór. Na razie nie są znane szczegóły nowego kontraktu. Wiemy za to, że kolejny produkowany przez Marvelatrafi do kin 16 lipca 2021 roku.