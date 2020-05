Reżyser "Udając gliniarzy" opowie o stażystach ambasad w Meksyku

Specjalizujący się w komediach Luke Greenfield (" Udając gliniarzy ", " Dziewczyna z sąsiedztwa ") został zaangażowany do realizacji thrillera akcji. Projekt nosi tytuł "We Are Untouchable".Bohaterami filmu będzie grupa absolwentów studiów, którzy pracują jako stażyści w ambasadach swoich państw w stolicy Meksyku. Za dnia są poniewierani przez starszych stażem dyplomatów. Kiedy jednak odkrywają, że objęci są immunitetem i nic im nie grozi ze strony meksykańskich stróżów prawa, nocami zaczynają szaleć. Niestety wkrótce przeginają i zaczną być szantażowani przez brutalną grupę kryminalistów. Greenfield nie tylko będzie reżyserem "We Are Untouchable", ale wraz z Captainem Mauznerem (" Klub miliarderów ") przygotował nową wersję scenariusza. Oryginalny tekst napisali Oritte Bendory i Aaron Feldman, a poprawki nanieśli Michael Diliberti Obecnie trwa poszukiwanie międzynarodowej młodej obsady.