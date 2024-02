Serialowy Reacher spróbuje was rozśmieszyć. Alan Ritchson gwiazdą komedii

Dwóch bezrobotnych ojców = totalny chaos

Drugą gwiazdą filmu będzie Kevin James (" Mechanicy "). Za kamerą stanie komediowy weteran Luke Greenfield (" Bracia nie do pary "). Scenariusz przygotował Neil Goldman (" Terapia bez trzymanki "). James zagra Briana. Mężczyzna właśnie stracił pracę i ma zostać w domu, by zaopiekować się 10-letnim synem. Pierwszego dnia otrzymuje zaproszenie od Jeffa (w tej roli Ritchson ), innego ojca opiekującego się w domu dzieckiem, by razem spędzić dzień. Brian szybko zorientuje się, że nie była to najlepsza decyzja w jego życiu. Jeff jest nieprzewidywalny i już wkrótce obaj mężczyźni i ich dzieci będą musieli uciekać przed niebezpieczeństwami związanymi z mrocznym spiskiem.Zdjęcia do filmu ruszą w marcu w Kanadzie.