Czuć nostalgię? Gwiazda lat 90. w komedii o fankach boysbandu

"Rock the Boat" – o czym opowie film?

) i Leslie Mann ) zagrają w komedii. Twórcą filmu jest reżyser Luke Greenfield . Warunki angażu negocjuje także James Van Der Beek , czyli serialowy Dawson Leery zBohaterkami filmu będą cztery kobiety, które jako licealistki w latach 90. były zakochane w członkach popularnego boysbandu 4Play. Po dwudziestu latach grupa ogłasza powrót do koncertowania. Tym razem mają występować podczas rejsu na statku wycieczkowym. Przyjaciółki kupują bilety i udają się w podróż ku odnowieniu dawnej znajomości. Van Der Beek wcieli się w jednego z członków 4Play. Twórcy mają w planach zatrudnienie innych znanych aktorów, do których wzdychały nastolatki w latach 90. Ci również mają zagrać muzyków z boysbandu.Projekt powstaje dla firmy eOne. Zakupem praw do tytułu interesuje się, więc prawdopodobnie premiera gotowego filmu odbędzie się właśnie na platformie streamingowej.W latach 1998-2003 James Van Der Beek występował w pokazywanym na całym świecie serialu. Jego bohater, piętnastoletni Dawson Leery to licealista mieszkający w miasteczku Capeside w Massachusetts. Wraz ze swoją grupą przyjaciół – Joey Potter ( Katie Holmes ), Paceym Witterem ( Joshua Jackson ) czy nowoprzybyłą do miasteczka Jen Lindley ( Michelle Williams ) – przeżywa swoje pierwsze miłości, złamane serca i inne problemy okresu dorastania. Wyemitowano 128 odcinków serialu Kevina Williamsona , który był jedną z pierwszych produkcji skierowanych do nastoletniego widza podejmujących temat trudności wkraczania w dojrzałość. Van Der Beek wcielił się w Leery'ego w popkulturowej parodii. Poniżej zobaczcie zwiastun słynnej produkcji: