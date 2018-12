Reżyser spin-offu "G.I. Joe" znaleziony?

) negocjuje posadę reżysera filmu. To szykowany przez Paramount spin-off cykluTytułowy bohater jest zamaskowanym, niemym komandosem-ninją należącym do drużyny G.I. Joe od samego początku jej istnienia. Jego prawdziwe nazwisko, miejsce urodzenia oraz numer identyfikacyjny w wosku są utajnione. Snake służył w piechocie, jest mistrzem walki wręcz. Jego ukochana to koleżanka z drużyny, Scarlett.Scenariusz napisał Evan Spiliotopoulos ). Stanowisko producenta piastuje Brian Goldner W filmachorazw postać Snake'a wcielał się Ray Park . Na razie nie wiadomo, czy wystąpi on również w spin-offie.