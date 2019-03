John Malkovich wychowawcą cesarza Nerona

Getty Images © Carlos Alvarez



Po nakręceniu niemieckiego Robert Schwentke gotowy jest znów wyreżyserować film w języku angielskim. Twórca mający na swoim koncie takie obrazy jakczyprzygotowuje się do realizacji historycznego filmuFilm ma już odtwórcę głównej roli. Został nim John Malkovich , który z reżyserem pracował już właśnie przy Schwentke przez kilka lat zbierał materiały do filmu. Scenariusz przygotował wspólnie z Matthew Wilderem ).Bohaterem filmu będzie Lucius Annaeus Seneca (Minor), czyli Seneka Młodszy, zwany też Filozofem. Był stoikiem działającym w Rzymie od 31 roku naszej ery. Naraził się trzeciej żonie Klaudiusza, Messalinie, przez co w 41 roku został wygnany na Korsykę. Wrócił za sprawą czwartej żony cesarza, Agrypiny, która uczyniła go wychowawcą swojego syna Nerona. Kiedy po śmierci Klaudiusza 17-letni Neron został cesarzem, Seneka stał się jedną z najważniejszych osób w państwie, mając olbrzymi wpływ na nowego władcę. W 56 roku został nawet konsulem.Wkrótce potem jego pozycja na dworze cesarza zaczęła maleć. Kiedy zmarł drugi z bliskich współpracowników Nerona, prefekt Burrus (krążyły plotki, że cesarz kazał go otruć), Seneka odsunął się od władcy. To jednak nie uchroniło go przed Neronem, który obawiał się, że filozof może ujawnić światu wszystkie zbrodnie cesarza. Pretekstu do usunięcia Seneki dostarczył mu spisek Gajusza Kalpurniusza Pizona. Neron uznał, że Seneka był jego częścią i wydał na niego wyrok śmierci. Seneka popełnił samobójstwo, które stało się motywem wielu dzieł sztuki.