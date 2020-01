Reboot "Kruka" wskrzeszony

Wraca pomysł realizacji rebootuPosiadające prawa do marki firmy Davis Films, Highland Film Group i Electric Shadow poszukują aktualnie nowego reżysera i scenarzysty filmu.Przypomnijmy: zdjęcia do nowej wersji miały rozpocząć się latem 2018 roku. Kontrakt na główną rolę podpisał Jason Momoa , a stanowisko reżysera i scenarzysty piastował Corin Hardy . Na pięć tygodni przed rozpoczęciem prac na planie panowie pożegnali się jednak z projektem. Podobno nie byli w stanie porozumieć się z finansującym przedsięwzięcie producentem Samuelem Hadidą ma być nową ekranizacją komiksu Jamesa O'Barra. Zapowiadano, że film będzie bliższy pierwowzorowi niż to było w przypadkuz 1994 roku. Bohaterem komiksu jest muzyk Eric Draven, który ginie, próbując powstrzymać zbirów przed atakiem na swoją narzeczoną. Niestety, dziewczyna umiera. Bohater zostaje wskrzeszony i teraz szuka zemsty na tych, którzy zniszczyli jego świat.