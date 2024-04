"Piła XI" i nowy "Kruk" później w kinach. Znamy daty

"Piła XI" dopiero w 2025 roku

Po sukcesie dziesiątej części Lionsgate planował szybko powrócić z kolejną odsłoną cyklu "Piła". Niestety prace nadprzedłużają się i wrześniowa premiera musiała zostać odwołana.Lionsgate jednak nie dokonał kosmetycznej zmiany.opóźni się bowiem aż o rok. Teraz amerykańska data premiery została wyznaczona naSzczegóły fabuły filmu nie są znane. Wiadomo, że za sterami ma stanąć Kevin Greutert , czyli nowa ekranizacja komiksu pod tym samym tytułem, także trafi do kin później. Film miał pojawić się na początku lipca. Teraz Lionsgate ogłasza, żeto historia bratnich dusz: Eric Draven ( Bill Skarsgård ) i Shelly Webster ( FKA twigs ) zostają brutalnie zamordowani, kiedy demony z przeszłości wreszcie ich dopadły. Eric otrzymał szansę uratowania swojej jedynej, wielkiej miłość, poprzez poświęcenie samego siebie. Eric zatraca się w poszukiwaniu bezlitosnej zemsty przemierzając w tym celu światy żywych i umarłych oraz by naprawić dokonane zło.Inne zmiany w kalendarzu premier LionsgateNa pocieszenie zawiedzionych fanów kina gatunkowego, którzy liczyli na premierę " Piły XI ", Lionsgate ogłasza, że starą datę slashera () przejmie nowe dzieło mistrza gatunku Alexandre'a Ajy Kiedy Zło przejmuje świat, jedynym ratunkiem dla matki i jej dwóch synów bliźniaków jest ich dom i łącząca ich więź. Koniecznie muszą pozostawać złączeni ze sobą. Do tego stopnia, że nawet związują się razem liną. W żadnym razie nie mogą puścić. Kiedy jednak jeden z synów zaczyna wątpić, czy Zło jest prawdziwe, łącząca ich więź zostanie przerwana i rozpocznie się dramatyczna walka o przetrwanie.Gwiazdą " Never Let Go " jest Halle Berry Lionsgate zmieniło też datę familijnego filmu świątecznego. Przyspieszyło ją o tydzień z 15 naTo historia Herdmanów, najgorszy dzieciaków w historii. W te święta będą sabotować kościelne uroczystości. Zszokowanych wiernych czeka lekcja tego, czym naprawdę jest duch świąt Bożego Narodzenia.