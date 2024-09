"Kruk" - z kina na VOD w trzy tygodnie? To efekt wyników finansowych

"Kruk" trafi na VOD

Jest to bezpośrednia wypadkowa finansowej katastrofy, którą okazał się nowy " Kruk ". Na rynku domowym (USA) film zdążył dotąd zarobić 9 milionów dolarów; nieco ponad 7 milionów w pierwszy, otwierający weekend oraz 1,8 miliona w drugi. Jest to drastyczny spadek przychodów i naprawdę kiepskie otwarcie; dodatkowo biorąc pod uwagę budżet produkcji, oscylujący wokół 50 milionów dolarów, studio Lionsgate znalazło się w niezłych tarapatach.Przypomnijmy, że w nowym " Kruku " zakochani w sobie Shelley i Eric próbują zacząć nowe życie z dala od przestępczego świata, który ich ukształtował. Jednak przeszłość nie pozwala przed sobą uciec. Gdy oboje padają ofiarami brutalnego morderstwa, Eric u progu zaświatów dostaje propozycję nie od odrzucenia. Aby ocalić duszę ukochanej przed piekłem, musi powrócić na ziemię, by wymierzyć karę odpowiedzialnym za jej śmierć. Tak zaczyna się jego krwawa odyseja przez świat żywych i umarłych.Krytycy i widzowie atakowali film jeszcze przed jego wyjściem, czego nie zdołała przezwyciężyć ani kampania promocyjna, ani finalna jakość filmu - średnia waszych ocen " Kruka " wynosi 5,4/10, oraz 3,4/10 od krytyków, okazując się jednym z gorzej ocenianych filmów wysokobudżetowych tego roku.Niestety, to nie jedyny problem amerykańskiej wytwórni i firmy dystrybucyjnej. Ich niedawne " Borderlands " także okazało się gigantyczną wtopą (na ten moment około 20-30 milionów straty dla Lionsgate), a kolejną dystrybucyjną misją Lionsgate jest " Megalopolis Francisa Forda Coppoli - film nie tylko kontrowersyjny i trudny do promocji, ale i w swoim pierwszym weekendzie w amerykańskich kinach przynoszący studiu raptem 5 milionów dochodu.Niestety, w tej chwili nie wiadomo, czy wraz z pojawieniem się " Kruka " na amerykańskich serwisach VOD 13 września widzowie w Polsce także będą mogli obejrzeć film w domowym zaciszu już za tydzień.