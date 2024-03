Reżyser starego "Kruka" krytykuje nowego "Kruka". Ma rację?

Reżyser starego "Kruka": To dziedzictwo Brandona Lee

Brandon Lee w filmie "Kruk", 1994

Nowy "The Crow". Co o nim wiemy?

Zwiastun filmu "Kruk"





Po tym, jak magazyn "Vanity Fair" opublikował pierwsze zdjęcia z "The Crow", Alex Proyas nie krył się ze swoim niezadowoleniem i wprost wyśmiał tatuaże bohatera oraz jego fryzurę. Niedawno w obszernym wpisie podał, o co mu właściwie chodzi, podkreślając, że nie ma złych intencji.– napisał.Dalej czytamy:Proyas podał też link do Comic Book Resources, gdzie można się zapoznać z dużą ilością negatywnych opinii n temat pierwszego zwiastuna.to historia bratnich dusz: Eric Draven ( Bill Skarsgård ) i Shelly Webster ( FKA twigs ) zostają brutalnie zamordowani, kiedy demony z przeszłości wreszcie ich dopadły. Eric otrzymał szansę uratowania swojej jedynej, wielkiej miłość, poprzez poświęcenie samego siebie. Eric zatraca się w poszukiwaniu bezlitosnej zemsty przemierzając w tym celu światy żywych i umarłych oraz by naprawić dokonane zło.W obsadzie są również Danny Huston . Miejsce to wcześniej zajmowała " Ballerina ", ale – jak już o tym informowaliśmy – ten film został przesunięty na czerwiec przyszłego roku.