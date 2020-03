Reboot "Trzech mężczyzn i dziecko" w drodze na Disney+

Wszystko wskazuje na to, że zapowiadany w 2018 roku rebootw końcu powstanie. W sieci pojawiły się, na razie niepotwierdzone przez Disneya, informacje o tym, że do przygotowania fabuły nowej wersji zatrudniony został Will Reichel ).Podobnie jak oryginałopowiadać będzie o zatwardziały kawalerze i jego dwóch kumplach, którzy niespodziewanie muszą zająć się niemowlakiem. Dziecko podrzuciła im była dziewczyna głównego bohatera, która zaraz potem znika z życia niemowlaka i trójki mężczyzn.Obecnie trwają poszukiwania reżysera. Zdjęcia kręcone będą w Nowym Jorku w drugiej połowie tego roku. Całość powstaje na potrzeby platformy Disney+.