Recenzujemy "Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki". Dobry serial na wakacje?

Letnie ćwiczenia ze zbrodni (recenzja serialu "Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki")

"Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki" – zwiastun

O czym opowiada "Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki"?

"Gdzie byłaś 19 kwietnia 2019 roku?" – tym pytaniem siedemnastoletnia Pip nagabuje mieszkańców brytyjskiej prowincji. Pięć lat wcześniej zaginęła tu lokalna nastolatka Andie, a wkrótce potem jej chłopak Sal popełnił samobójstwo. Pod pozorem szkolnego projektu Pip podejmuje się próby rozwiązania sprawy. Jako jedna z nielicznych nie wierzy w winę chłopaka. W toku śledztwa odkrywa coraz to brudniejsze sekrety sąsiadów, przysparzając sobie wrogów. Jedno jest pewne – mimo zapachu skoszonej trawy i wykrochmalonych koszul coś tu cuchnie. A morderca to nie jedyna osoba z nieczystym sumieniem. Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki " (koprodukcja Netfliksa z BBC) to ekwiwalent wakacyjnej lektury: niezobowiązujący, przyjemny i nęcący tajemnicą. Znana z serialu " Wednesday Emma Myers portretuje tu nerdkę zaczytaną w gotyckich powieściach. W rozwiązywaniu zagadki partneruje jej wycofany Ravi ( Zain Iqbal ), brat zmarłego Sala. Badanie sprawy Andie jest dla obojga wejściem w mrok – ścieżka prowadzi samozwańczych detektywów tropem suto nakrapianych imprez, lokalnej dilerki i seksualnych nadużyć. Ale utrata niewinności nie ogranicza się tylko do pierwszego łyku wódki. To również odkrycie, w jakich okolicznościach chęć ochrony własnej skóry wygrywa z czystym sumieniem.Senne miasteczko, w jakim rozgrywa się akcja " Przewodnika po zbrodni według grzecznej dziewczynki ", przypomina Sandomierz z " Ojca Mateusza " – zło czai się tu na czystych i pozornie sielskich ulicach prowincji. Seansowi sprzyja więc zaakceptowanie umowności kryminalnej konwencji – lekkiego przerysowania, absurdów spod znaku " Riverdale " i okazyjnego braku logiki. Kolejne informacje przekazują Pip wywoływane z niebytu postacie – zarówno przyjaciele zaginionej Andie, jak i aktywowani po drodze NPC (), którzy prędko rozpływają się w ciemności po sprzedaniu decydującej wskazówki. Lepiej niż w roli kryminału serial sprawdza się jako połączenie– samo rozwiązywanie zagadki blednie przy ogólnym wrażeniu dusznego niepokoju, jakim nasycone są kolejne kroki bohaterów. Pomiędzy wierszami twórcom udaje się również przemycić nawiązania do Ursuli le Guin Charlotte Brontë , parę alternatywnych wyborów muzycznych (na czele z Last Dinner Party, Wet Leg i Sudan Archives) i garść refleksji na temat emancypowania się spod władzy rodzica.Pięć lat temu uczennica Andie Bell została zamordowana przez swojego chłopaka - Sala Singha. Policja jest pewna, że to on. Każdy w mieście wie, że to on, ale bystra i uparta Pip Fitz- Amobi nie jest tego taka pewna i zrobi wszystko, żeby to udowodnić. Jeśli zatem Sal Singh nie jest mordercą, a prawdziwy zabójca wciąż pozostaje na wolności, to do czego się posunie, żeby Pip nie poznała prawdy?