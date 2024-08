Letnie ćwiczenia ze zbrodni

Netflix



Netflix



"Gdzie byłaś 19 kwietnia 2019 roku?" – tym pytaniem siedemnastoletnia Pip nagabuje mieszkańców brytyjskiej prowincji. Pięć lat wcześniej zaginęła tu lokalna nastolatka Andie, a wkrótce potem jej chłopak Sal popełnił samobójstwo. Pod pozorem szkolnego projektu Pip podejmuje się próby rozwiązania sprawy. Jako jedna z nielicznych nie wierzy w winę chłopaka. W toku śledztwa odkrywa coraz to brudniejsze sekrety sąsiadów, przysparzając sobie wrogów. Jedno jest pewne – mimo zapachu skoszonej trawy i wykrochmalonych koszul coś tu cuchnie. A morderca to nie jedyna osoba z nieczystym sumieniem. Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki " (koprodukcja Netfliksa z BBC) to ekwiwalent wakacyjnej lektury: niezobowiązujący, przyjemny i nęcący tajemnicą. Znana z serialu " Wednesday Emma Myers portretuje tu nerdkę zaczytaną w gotyckich powieściach. W rozwiązywaniu zagadki partneruje jej wycofany Ravi ( Zain Iqbal ), brat zmarłego Sala. Badanie sprawy Andie jest dla obojga wejściem w mrok – ścieżka prowadzi samozwańczych detektywów tropem suto nakrapianych imprez, lokalnej dilerki i seksualnych nadużyć. Ale utrata niewinności nie ogranicza się tylko do pierwszego łyku wódki. To również odkrycie, w jakich okolicznościach chęć ochrony własnej skóry wygrywa z czystym sumieniem.Senne miasteczko, w jakim rozgrywa się akcja " Przewodnika po zbrodni według grzecznej dziewczynki ", przypomina Sandomierz z " Ojca Mateusza " – zło czai się tu na czystych i pozornie sielskich ulicach prowincji. Seansowi sprzyja więc zaakceptowanie umowności kryminalnej konwencji – lekkiego przerysowania, absurdów spod znaku " Riverdale " i okazyjnego braku logiki. Kolejne informacje przekazują Pip wywoływane z niebytu postacie – zarówno przyjaciele zaginionej Andie, jak i aktywowani po drodze NPC (), którzy prędko rozpływają się w ciemności po sprzedaniu decydującej wskazówki. Lepiej niż w roli kryminału serial sprawdza się jako połączenie– samo rozwiązywanie zagadki blednie przy ogólnym wrażeniu dusznego niepokoju, jakim nasycone są kolejne kroki bohaterów. Pomiędzy wierszami twórcom udaje się również przemycić nawiązania do Ursuli le Guin Charlotte Brontë , parę alternatywnych wyborów muzycznych (na czele z Last Dinner Party, Wet Leg i Sudan Archives) i garść refleksji na temat emancypowania się spod władzy rodzica.Bo w relacji Pip i jej mamy (w tej roli Anna Maxwell Martin ) odbijają się bolączki obu stron – z jednej strony potrzeba swobody i poszerzania granic, z drugiej chęć kontroli i lęk przed wypuszczeniem z gniazda. W efekcie siedemnastolatka uczy się cichego, choć skutecznego buntu, a Leanne bezwarunkowego zaufania wobec córki. Choć wątek rozgrywa się raczej w tle wydarzeń, to właśnie on pozwala dostrzec, jak protagonistka zmienia się w toku rozwoju fabuły. Ostatecznie jest to nie tylko historia rozwiązywania zagadki, ale i opowieść o wchodzeniu w dorosłość: końcu liceum, wyborze studiów, walki o swoje i akceptacji zmian. Badanie sprawy Andie pokazuje Pip, jak różnie mogą potoczyć się ścieżki młodych dorosłych. Dawni przyjaciele zaginionej dziewczyny w niczym nie przypominają złotych dzieci, jakimi byli w szkole – zderzenie z rzeczywistością to w ich przypadku brak pracy, niemożliwość wyjazdu z małej mieściny, rodzinny resentyment i ciężki oddech traumy na karku. Przewodnik… " zawdzięcza swoją popularność skutecznemu sprostaniu wymaganiom wakacyjnej produkcji – wartkiej akcji, barwnej obsadzie (poza Myers Iqbalem znaleźli się w niej Asha Banks Mathew Baynton ), wysokiemu stężeniu wypadków i zdrowej liczbie cliffhangerów. Letniemu klimatowi sprzyjają też urokliwe lokacje – zielone południe Anglii, przytulne kamienne domki i prowincjonalne trakty. To idealna sceneria zarówno dla zbrodni, jak i nastoletnich inicjacji – sekretnych imprez, egzaminów dojrzałości, pierwszych pocałunków. Ostatecznie serial jest idealnie wyważony między tymi dwoma tematami – jest tajemnica, lecz nie na tyle absorbująca, aby odciągać od kiełkującego między Pip i Salem romansu, rewizji rodzinnych relacji czy życiowych wyborów bohaterów. Sześć odcinków umożliwia to, co każdy wakacyjniak, czyli czerpanie nieskrępowanej przyjemności z oglądania.