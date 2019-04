Remake "Raidu" jednak powstanie?

Kilka lat temu informowaliśmy o tym, że w powstanie, czyli amerykańska wersja słynnego indonezyjskiego akcyjniaka Garetha Evansa . Jednak w 2015 roku projekt zdawał się ulec samozniszczeniu. Studio mające sfinansować produkcję wycofało się. Film porzucił również reżyser Patrick Hughes oraz jedna z jego gwiazd, Taylor Kitsch . Teraz okazuje się jednak, żewciąż jest w planach.Ujawnił to w wywiadzie dla portalu Collider Joe Carnahan . Jest on scenarzystą amerykańskiej wersji i wszystko wskazuje też na to, że sam ją wyreżyseruje. W wywiadzie zasugerował, że wstępne prace nad projektem rozpocznie w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Nie powiedział jednak, kiedy zaczną się zdjęcia, ani na kiedy planowana jest premiera. Carnahan dodał też, że gwiazdą obrazu pozostaje Frank Grillo . Ujawnił też kilka szczegółów dotyczących fabuły. Jak mówi, kiedy poznamy bohatera granego przez Grillo , ten będzie strzępem człowieka. Właśnie wrócił z brutalnej akcji sił specjalnych, jest mocno poturbowany fizycznie i psychicznie. Lekarze zalecają mu trzy miesiące robienia niczego. Niestety właśnie wtedy otrzymuje wiadomość, że jego brat, o którym myślał, że zginął przed kilkoma laty, żyje i pracuje dla bardzo złych ludzi z Caracas. Za 18 godzin wymierzona w nich akcja sił specjalnych ma ich zlikwidować, w tym także brata bohatera...