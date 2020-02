Remake "Raidu" nie jest już remakiem "Raidu"

W 2017 roku informowaliśmy Was, że Joe Carnahan został wybrany na stanowisko reżysera amerykańskiego remake'u. Gwiazdą produkcji był Frank Grillo . Jak się teraz okazuje obaj panowie nadal pracują nad filmem, ale nie jest on już remakiemW rozmowie z portalem Collider Carnahan Grillo , którzy promują swój nowy film, ujawnili, że drogi ich i studia STX (właściciela praw do remake'u) rozeszły się. Carnahan zachował prawa do scenariusza, który przygotował we współpracy z Adamem G. Simonem , więc wykorzystuje go do nakręcenia filmu noszącego tytułNa obraz jednak jeszcze chwilę poczekamy. Wcześniej bowiem Joe Carnahan wyreżyseruje. Jego gwiazdami będą Frank Grillo Mel Gibson , którzy wystąpili wspólnie wLos remake'upozostaje na razie nieznany. Oryginał powstał już prawie dekadę temu i opowiadał o elitarnej jednostce komandosów, która wkracza do siedziby kartelu narkotykowego. Komandosi nie wiedzą, że wieżowiec zamieniono w twierdzę pełną bezwzględnych, brutalnych i świetnie przygotowanych do ataku przestępców. Oddział wpada w pułapkę. Jedyną szansą na ucieczkę jest przedarcie się przez trzydzieści pięter wieżowca.