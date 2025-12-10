Newsy Gry Rewolucja w uniwersum "Call of Duty"
Rewolucja w uniwersum "Call of Duty"

Mamy pierwsze skutki nieudanego debiutu "Call of Duty: Black Ops 7". Activision ogłosiło, że zmienia dotychczasową strategię dotyczącą wprowadzania nowych tytułów na rynek.

Mniej "Modern Warfare" i "Black Ops"



Co ulega zmianie? Częstotliwość wypuszczania nowych edycji w seriach "Modern Warfare" i "Black Ops". Activision kończy z wydawaniem jednego tytułu po drugim. Jako powód podając rozczarowanie ostatnimi wydaniami.


Wiemy, że ostatnio seria nie spełniła pokładanych w nich oczekiwań. Chcemy, by sprawa była jasna: wiemy, czego oczekujecie i możecie być pewni, że to wam dostarczymy, a nawet więcej, w nadchodzących tytułach - czytamy w oficjalnym wpisie na blogu studia.

Jak dokładnie będzie wyglądała przyszłość marek "Modern Warfare" i "Black Ops", tego dowiemy się dopiero w przyszłości, "w odpowiednim czasie".

W listopadzie na rynek trafiła gra "Call of Duty: Black Ops 7". Tytuł nie spotkał się z ciepłym przyjęciem wśród fanów. Jednak ogłoszona zmiana strategi nie oznacza porzucenia marki przez Activision. Studio zapowiada wręcz, że najlepsze dni cyklu "Call of Duty" są jeszcze przed nim i obiecuje nową erę, która pchnie do przodu cały gatunek.

Zwiastun gry "Call of Duty: Black Ops 7"




