Natural Born Writers - podcast od scenarzystów dla scenarzystów. I nie tylko

W polskiej branży filmowej ten podcast zna praktycznie każdy – Natural Born Writers od ponad 3 lat dostarcza wnikliwych, bezkompromisowych dyskusji z uznanymi twórcami, których nie usłyszycie nigdzie indziej.
Natural Born Writers to podcast "od scenarzystów dla scenarzystów" (i nie tylko) – wśród tematów dominują te związane ze scenariopisarstwem filmowym i serialowym, i pisaniem w ogóle, ale rozmówcy poruszają również wątki dotyczące reżyserii, aktorstwa, produkcji filmowej, prawa autorskiego, czy szeroko rozumianych kwestii branżowych, jak relacje między filmowcami, edukacja filmowa, finansowanie produkcji, tantiemy, czy wyzwania w obliczu inflacji, rozwoju streamingów i AI.
Raz na miesiąc, a czasem co dwa tygodnie, w środy o godz. 21:00, na Spotify i innych platformach, lądują nowe odcinki (tutaj nazywane draftami – nawiązanie do branżowego określenia na kolejne wersje scenariusza. W założeniu każda kolejna rozmowa przybliża rozmówców i słuchaczy do lepszego zrozumienia procesu pisania, reżyserii, produkcji oraz środowiskowych tematów na czasie).
Wśród gości NBW (albo co-writerów, jak nazywa ich twórca podcastu) byli do tej pory m.in.: Tomek Bagiński
, Mikołaj Cieślak
("Ucho prezesa
"), Igor Brejdygant
, Jan P. Matuszyński
, Paulina Gałązka
, Rafał Skarżycki
, Alek Pietrzak
("Juliusz
", "Czarna owca
"), Jakub Żulczyk
, Bartosz Sztybor
("Cyberpunk: Edgerunners
"), Jakub Rużyłło
("The Office PL
", "1670
"), Juliusz Machulski
i Malcolm XD
.
Twórcą i prowadzącym podcastu jest Brunon Hawryluk
, scenarzysta filmowy i serialowy, członek Gildii Scenarzystów Polskich, jak również wielki miłośnik kina, popkultury, w szczególności Quentina Tarantino
– skąd zresztą wzięła się nazwa podcastu, nawiązująca do filmu "Natural Born Killers
" ("Urodzeni mordercy") w reżyserii Olivera Stone’a
, do którego Tarantino napisał scenariusz. Jak mówi Hawryluk
w zapowiedzi swojego podcastu: "Jest to nawiązanie również bolesne, ponieważ ten film był dla Quentina Tarantino
jednym z bodźców, przez który ostatecznie postanowił ekranizować swoje kolejne teksty sam. Tak nie spodobał mu się finalny efekt".
Jednym z głównych celów podcastu, oprócz upowszechniania wiedzy o scenariopisarstwie i produkcji filmowej, od początku było również promowanie dobrych praktyk w branży oraz twarzy (czy głosów) samych scenarzystek i scenarzystów. Od wielu, wielu lat bowiem osoby piszące scenariusze w Polsce żyją w cieniu reżyserów i aktorów – nie tylko widzowie, ale także profesjonalni filmowcy do niedawna nie potrafili wymienić praktycznie żadnego scenarzysty. To w ostatnich latach zaczęło się zmieniać za sprawą działań Gildii Scenarzystów Polskich (i jej akcji: #scenarzystaniejestduchem), odważnych produkcji platform streamingowych oraz takich scenarzystów jak: Ilona Łepkowska
, Krzysztof Rak
, Jakub Żulczyk
, Jakub Rużyłło
, czy Malcolm XD
.
Jak przekonuje Hawryluk: w Polsce panuje kult reżyserów – mierzyli się z tym pisarze i scenarzyści tworzący do kina i TV w zasadzie już od lat 50. XX wieku, kiedy kształtowała się Polska Szkoła Filmowa. Mało kto pamięta, że Andrzej Wajda często nie wymyślał swoich historii i pisał je z takimi autorami jak Jerzy Stefan Stawiński, Jerzy Andrzejewski,czy Janusz Głowacki. Krzysztof Kieślowski natomiast napisał większość filmów z Krzysztofem Piesiewiczem, a scenarzysta Maciej Karpiński pisał scenariusze takim reżyserom jak Janusz Zaorski, Feliks Falk, Agnieszka Holland czy Jan Kidawa-Błoński. Zawsze w powszechnej świadomości istniały tylko nazwiska reżyserów. Stąd do dziś panuje przekonanie, że scenariusze tworzą tylko oni, pomimo tego, że już od lat w branży pojawiają się charyzmatyczni scenarzyści tacy jak Krzysztof Rak ("Bogowie"), czy Mateusz Pacewicz ("Boże ciało"). W Hollywood, gdy mówimy o serialach, coraz częściej wymieniamy nazwiska showrunnerów (a więc przede wszystkim scenarzystów), takich jak: David Chase ("Rodzina Soprano"), David Simon ("The Wire"), Vince Gilligan ("Breaking Bad", "Better Call Saul" i ostatnio "Pluribus"), czy Shonda Rhimes ("Grey’s Anatomy"). Ta sytuacja znikomej świadomości o pracy scenarzystów doprowadziła do tego, że piszący bardzo długo nie byli traktowani jako część ekip filmowych, nie zapraszano ich na festiwale, rozdania nagród, nawet wówczas, gdy byli nominowani. Przełożyło się to także na warunki pracy scenarzystów, którzy do dziś często są zmuszani do podpisywania bardzo niekorzystnych umów, pisania za darmo (na wczesnych etapach developmentu), i którym reżyserzy bez pytania zmieniają całe sceny i wątki.
"Natural Born Writers" jednak to przede wszystkim rozmowy o rzemiośle, jakim jest pisanie – słuchacze mogą tu usłyszeć u źródeł np. skąd wziął się pomysł na film "Kos
" lub serial "1670
", jak wyglądał research do "Bogów
", czy "Chopin, Chopin!
", albo jak powstają adaptacje prozy Harlana Cobena
, Remigiusza Mroza
, Jakuba Żulczyka
, czy Szczepana Twardocha
. Poza tym: czym w praktyce charakteryzuje się pisanie seriali kryminalnych, komediowych, horrorów, czy kina artystycznego. Czym różni się praca w Hollywood od tej w Europie i Polsce, jak krok po kroku została napisana "Emigracja XD
", "Vabank
", "Kiler
", albo "Cyberpunk: Edgerunners
". I wreszcie – z jakimi wyzwaniami mierzyli się twórcy w czasie pisania, szukania producentów, finansowania, a później podczas zdjęć, postprodukcji oraz dystrybucji i promocji swoich filmów i seriali.
Inaczej niż na wielu panelach dyskusyjnych na festiwalach, czy w programach radiowych i telewizyjnych – w Natural Born Writers rozmówcy mają czas. Stąd wiele odcinków (draftów) trwa ponad 1,5-2 godziny, a niektóre nawet 3 i 4 godziny.
Poza rozmowami z uznanymi twórcami, w Natural Born Writers miłośnicy opowiadania historii i pisania znajdą również interesujące case study z analizami scenariuszowymi i historią realizacji takich filmów jak: "Top Gun: Maverick
", "Siedem
", "Avatar: Istota wody
", czy "Zakochany bez pamięci
" (z gościnnym udziałem Katarzyny Czajki-Kominiarczuk, Zwierza Popkulturalnego). Przy okazji takich odcinków słuchaczom są udostępniane specjalnie przygotowane dokumenty w PDF z dokładną rozpiską struktury dramaturgicznej omawianych filmów, dzięki czemu każdy może zobaczyć dokładnie, w którym miejscu zaczyna się lub kończy konkretny akt, albo gdzie następuje istotny punkt zwrotny.
Wśród pozostałych gości podcastu warto również wymienić takie osoby jak: Marcin Ciastoń
(scenarzysta filmu "Hiacynt" i serialu "Czarne stokrotki"), Wiktor Piątkowski
(scenarzysta "Watahy", "Wotum nieufności" i "Sortowni"), Agata Malesińska
(scenarzystka "W głębi lasu", "Zachowaj spokój" i "Tylko jedno spojrzenie" na podstawie Harlana Cobena), Krzysztof Gureczny
(scenarzysta "Jak zostałem gangsterem" oraz "Akademii Pana Kleksa"),
Justyna Stefaniak (scenarzystka "Chyłki"), Michał Oleszczyk
(krytyk filmowy autor podcastu SPOILERMASTER oraz kierownik literacki w Canal+),
Dr Iga Bałos (prawniczka specjalizująca się w prawie autorskim), Bartosz M. Kowalski
(scenarzysta i reżyser horrorów "W lesie dziś nie zaśnie nikt", "Ostatnia wieczerza"),
Dominik Skoczek (dyrektor SFP-ZAPA), Mariusz Włodarski
(założyciel Lava Films, producent "Dziewczyny z igłą"),
Marcin Zwierzchowski (autor bloga Kulturalny Człowiek, wówczas producent wykonawczy oryginalnych seriali audio w Storytel), Ewa Mroczkowska
(scenografka m.in. filmu "Chleb i sól"),
Ewa Bolińska-Gostkowska (Foreign Rights managerka w wydawnictwie ZNAK), Tomasz Krzemieniecki
(kaskader i koordynator kaskaderów pracujący w Hollywood, m.in. przy filmach "Doctor Strange", "Mission Impossible", czy serialu "Wiedźmin"), Anna Waśniewska-Gill
(producentka filmów: "25 lat niewinności", "Apokawixa"), Anna Bielak
(konsultantka scenariuszowa, szefowa developmentu w Aurum Film), Dana Łukasińska
(scenarzystka "Nieobecnych" i "Infamii"), Nina Lewandowska
(scenarzystka seriali "Absolutni debiutanci" i "Matki pingwinów"), Michał A. Zieliński
(scenarzysta filmu "Kos"), Katarzyna Warzecha
(reżyserka "Absolutnych debiutantów", organizatorka protestów filmowców), Łukasz M. Maciejewski
(scenarzysta "Najmro", "Ukrytej sieci", czy "Białej odwagi"), Pieter Bart Korthuis
(holenderski scenarzysta m.in. "Penozy", pierwowzoru polskiego "Krew z krwi"), Monika Majorek
(scenarzystka i reżyserka "Innego końca nie będzie"), Łukasz Zdanowski
(scenarzysta "100 dni do matury"), Korek Bojanowski
(scenarzysta i reżyser "Utraty równowagi"), Krzysztof Rak
(producent i scenarzysta m.in. filmu "Bogowie"), Agatha Dominik
(scenarzystka m.in. mini-serialu "Human Trafficking" nominowanego do Złotych Globów i Emmy oraz nowego filmu "Pojedynek"), Bartosz Janiszewski
(scenarzysta filmu "Chopin, Chopin!" i takich seriali jak: "Scheda" i "Breslau").
W planach dziesiątki kolejnych niesamowitych gości – ze świata filmu, TV i streamingu, ale również: literatury, gamedevu, komiksu, teatru i audio.
O twórcy podcastu
Brunon Hawryluk – Rocznik 1993. Scenarzysta filmowy i serialowy, konsultant scenariuszowy i script doctor. Członek Gildii Scenarzystów Polskich i Koła Młodych SFP. Twórca podcastu Natural Born Writers. Absolwent filmoznawstwa w Warszawskiej Szkole Filmowej, wykładowca scenariopisarstwa w SKVOT.pl, a od 2025 roku wykładowca i koordynator nowego kierunku "Scenariopisarstwo" w Warszawskiej Szkole Filmowej. Przez 11 lat napisał ok. 100 odcinków seriali do różnych stacji (w tym "Wojenne dziewczyny
", 3. sezon). Autor i współautor scenariuszy filmów pełnometrażowych, jak choćby: fanowskiego filmu o Wiedźminie "Pół Wieku Poezji Później
" oraz jeszcze niezrealizowanych, nagradzanych w konkursach: "Frycek" (Script Mentoring 2021 Mazovia Warsaw Film Commission), "Armando" (z Mikołajem Cieślakiem, finał Script Wars 2022), "Jackpot" (z Adamem Uryniakiem, półfinał "Wyobraź sobie" 2025, finał Script Pro 2025 oraz 3. Nagroda i Nagroda Constantin Entertainment w konkursie Script Wars 2025). Jako konsultant pracował m.in. dla Storytel i przy filmie "Błazny
" (scen. i reż. Gabriela Muskała). Jego celem od lat jest pisanie ambitnego kina gatunkowego oraz promowanie dobrych praktyk w branży filmowej.
Partnerami podcastu Natural Born Writers są: Gildia Scenarzystów Polskich, Biblioteka Scenariuszy Filmowych i festiwal Script Fiesta.
