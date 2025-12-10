"Fantastyczna 4" została niechlubną rekordzistką. Fatalne wyniki widowiska na streamingu

Mimo ponad 500 tysięcy dolarów zarobku w światowym zestawieniu box-office, "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki" okazała się liderką niechlubnego finansowego rankingu. Jak donosi właśnie portal Movieweb, tegoroczne widowisko okazało się najgorzej oglądanym nowym filmem MCU w historii streamingu Disney+. Pod uwagę został wzięty pierwszy premierowy tydzień obecności produkcji na platformie.
"Fantastyczna 4" nie tak fantastyczna na streamingu
Na podstawie danych z tygodnia od 3 do 9 listopada 2025 udostępnionych przez Nielsena, film "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki
" zgromadził łącznie 556 milionów minut oglądania, które przełożyły się na 4,9 miliona wyświetleń produkcji. Przykładając ten wynik do premierowych tygodni innych widowisk MCU na platformie, przestaje się on wydawać jakkolwiek imponujący. Okazuje się bowiem, że tegoroczna superprodukcja wypada blado nawet na tle tytułów, które w kasach kin zgromadziły znacznie mniej od "Fantastycznej 4
". Od dzieła Matta Shakmana
abonenci obejrzeli chętniej takie produkcje jak: "Marvels
" (5,3 mln wyświetleń w pierwszym tygodniu), "Thunderbolts*
" (5,5 mln wyświetleń) czy "Kapitan Ameryka: Nowy Wspaniały Świat
" (6,4 mln wyświetleń).
Analitycy wskazują, że tak mikre zainteresowanie produkcją na platformie może wynikać z... odnotowanego przed kilkoma miesiącami względnego sukcesu filmu w światowych kinach. "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki
" zarobiła w kasach kinoteatrów 521 milionów dolarów. Choć to wynik daleki od największych hitów MCU, okazała się ona najchętniej oglądanym kinowym filmem Marvela tego roku, a także trzecim najlepiej zarabiającym filmem Disneya – po "Lilo i Stich
" i drugiej "Zootopii
". Niski wynik na streamingu miałby więc bezpośrednio wynikać z faktu, że duża część abonentów miała okazję zobaczyć "Fantastyczną 4
" już wcześniej na dużym ekranie.
"Fantastyczna 4: Pierwsze kroki" – o filmie
Przypomnimy, że w najnowszej "Fantastycznej 4
" Pierwsza Rodzina Marvela staje przed swoim najtrudniejszym wyzwaniem. Zmuszeni do balansowania między rolą bohaterów a siłą rodzinnych więzi, muszą obronić Ziemię przed wygłodniałym kosmicznym bogiem Galactusem
i jego heroldem, Srebrną Surferką
.
Gwiazdami filmu są: Pedro Pascal
, Vanessa Kirby
, Joseph Quinn
oraz Ebon Moss-Bachrach
. Całość wyreżyserował Matt Shakman
.
"Fantastyczna 4: Pierwsze kroki" – recenzujemy film