Newsy Filmy "Fantastyczna 4" została niechlubną rekordzistką. Fatalne wyniki widowiska na streamingu
Filmy

"Fantastyczna 4" została niechlubną rekordzistką. Fatalne wyniki widowiska na streamingu

MovieWeb / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Fantastyczna+4%3A+Pierwsze+kroki%22+%E2%80%93+streaming.+Fatalne+wyniki+widowiska+Marvela-164303
&quot;Fantastyczna 4&quot; została niechlubną rekordzistką. Fatalne wyniki widowiska na streamingu
źródło: Materiały prasowe
Mimo ponad 500 tysięcy dolarów zarobku w światowym zestawieniu box-office, "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki" okazała się liderką niechlubnego finansowego rankingu. Jak donosi właśnie portal Movieweb, tegoroczne widowisko okazało się najgorzej oglądanym nowym filmem MCU w historii streamingu Disney+. Pod uwagę został wzięty pierwszy premierowy tydzień obecności produkcji na platformie.

"Fantastyczna 4" nie tak fantastyczna na streamingu



Na podstawie danych z tygodnia od 3 do 9 listopada 2025 udostępnionych przez Nielsena, film "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki" zgromadził łącznie 556 milionów minut oglądania, które przełożyły się na 4,9 miliona wyświetleń produkcji. Przykładając ten wynik do premierowych tygodni innych widowisk MCU na platformie, przestaje się on wydawać jakkolwiek imponujący. Okazuje się bowiem, że tegoroczna superprodukcja wypada blado nawet na tle tytułów, które w kasach kin zgromadziły znacznie mniej od "Fantastycznej 4". Od dzieła Matta Shakmana abonenci obejrzeli chętniej takie produkcje jak: "Marvels" (5,3 mln wyświetleń w pierwszym tygodniu), "Thunderbolts*" (5,5 mln wyświetleń) czy "Kapitan Ameryka: Nowy Wspaniały Świat" (6,4 mln wyświetleń).



Analitycy wskazują, że tak mikre zainteresowanie produkcją na platformie może wynikać z... odnotowanego przed kilkoma miesiącami względnego sukcesu filmu w światowych kinach. "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki" zarobiła w kasach kinoteatrów 521 milionów dolarów. Choć to wynik daleki od największych hitów MCU, okazała się ona najchętniej oglądanym kinowym filmem Marvela tego roku, a także trzecim najlepiej zarabiającym filmem Disneya – po "Lilo i Stich" i drugiej "Zootopii". Niski wynik na streamingu miałby więc bezpośrednio wynikać z faktu, że duża część abonentów miała okazję zobaczyć "Fantastyczną 4" już wcześniej na dużym ekranie. 

"Fantastyczna 4: Pierwsze kroki" – o filmie



Przypomnimy, że w najnowszej "Fantastycznej 4" Pierwsza Rodzina Marvela staje przed swoim najtrudniejszym wyzwaniem. Zmuszeni do balansowania między rolą bohaterów a siłą rodzinnych więzi, muszą obronić Ziemię przed wygłodniałym kosmicznym bogiem Galactusem i jego heroldem, Srebrną Surferką

Gwiazdami filmu są: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn oraz Ebon Moss-Bachrach. Całość wyreżyserował Matt Shakman.

"Fantastyczna 4: Pierwsze kroki" – recenzujemy film


Powiązane artykuły Fantastyczna 4: Pierwsze kroki

Zobacz wszystkie artykuły

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki  (2025)

 Fantastyczna 4: Pierwsze kroki

Iron Man  (2008)

 Iron Man

Avengers  (2012)

 Avengers

Strażnicy Galaktyki  (2014)

 Strażnicy Galaktyki

Najnowsze Newsy

Filmy

Russell Crowe nie lubi "Gladiatora II". Dlaczego?

Filmy

Pierwsze opinie o "Świątyni Kości". Czy to horror dekady?

1 komentarz
Festiwale i nagrody Filmy

Wyścig po Oscary 2026: "Grzesznicy" przegonili Andersona

2 komentarze
Festiwale i nagrody Filmy

Gildia Producentów typuje najlepsze dokumenty

Filmy

Poznajcie najlepsze niezrealizowane przez Hollywood scenariusze roku

8 komentarzy
Filmy

Daisy Ridley docenia fanów walczących o film o Benie Solo

Seriale

Twórca "Gdzie pachną stokrotki" pracuje nad nowymi odcinkami serialu