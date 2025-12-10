O co ta drama? Pattinson i Zendaya w teaserze nowego filmu

Niedawno prezentowaliśmy pierwszy plakat promujący film "The Drama" (znajdziecie go TUTAJ). Teraz studio A24 podzieliło się pierwszym teaserem.
Zobacz pierwszy teaser filmu "The Drama"
"The Drama
" to trzeci film Kristoffera Borgliego
– twórcy "Dream Scenario
" i "Chorej na siebie
". Premiera zaplanowana jest na początek kwietnia przyszłego roku. Zobaczcie pierwszy teaser: Robert Pattinson
i Zendaya
wcielają się w szczęśliwą parę, która przygotowuje się do ślubu. Niestety krótko przed ceremonią na jaw wychodzą fakty, które stawiają ich wspólną przyszłość pod znakiem zapytania. W pozostałych rolach m.in. Alana Haim
, Mamoudou Athie
i Hailey Gates
. Wśród producentów znalazł się Ari Aster
.
Ostatnie role Roberta PattinsonaRoberta Pattinsona
w ostatnich latach mogliśmy zobaczyć w takich filmach jak "Tenet
" (reż. Christopher Nolan
), "Diabeł wcielony
" (reż. Antonio Campos
), "Batman
" (reż. Matt Reeves
) czy "Mickey 17
" (reż. Bong Joon-Ho
). Aktualnie jego filmografię zamyka wyreżyserowany przez Lynne Ramsay
dramat psychologiczny "Zgiń, kochanie
", który zadebiutował na tegorocznym festiwalu w Cannes. Wśród zbliżających się projektów z udziałem aktora znajdziemy m.in. "Odyseję
" Nolana
i trzecią część "Diuny
", nad którą pracuje Denis Villeneuve
.
Getty Images © Kristina Bumphrey
Robert Pattinson z Jennifer Lawrence na premierze "Zgiń, kochanie"
Ostatnie role ZendayiZendaya
w ostatnich latach wystąpiła m.in. w dwóch częściach "Diuny
" (reż. Denis Villeneuve
), widowisku "Spider-Man: Bez drogi do domu
" (reż. Jon Watts
), "Challengers
" (reż. Luca Guadagnino
) czy drugim sezonie "Euforii
". Z Pattinsonem
spotkała się też na planie "Odysei
" Nolana i trzeciej części "Diuny
" Villeneuve'a
. Wśród zbliżających się produkcji z jej udziałem znajdziemy też m.in. widowisko "Spider-Man: Całkiem nowy dzień
" (reż. Destin Daniel Cretton
) i animację "Shrek 5
", w której użyczy głosu bohaterce imieniem Felicia.