O co ta drama? Pattinson i Zendaya w teaserze nowego filmu

źródło: Getty Images
autor: Axelle/Bauer-Griffin
Niedawno prezentowaliśmy pierwszy plakat promujący film "The Drama" (znajdziecie go TUTAJ). Teraz studio A24 podzieliło się pierwszym teaserem.

Zobacz pierwszy teaser filmu "The Drama"


"The Drama" to trzeci film Kristoffera Borgliego – twórcy "Dream Scenario" i "Chorej na siebie". Premiera zaplanowana jest na początek kwietnia przyszłego roku. Zobaczcie pierwszy teaser:



Robert Pattinson i Zendaya wcielają się w szczęśliwą parę, która przygotowuje się do ślubu. Niestety krótko przed ceremonią na jaw wychodzą fakty, które stawiają ich wspólną przyszłość pod znakiem zapytania. W pozostałych rolach m.in. Alana Haim, Mamoudou Athie i Hailey Gates. Wśród producentów znalazł się Ari Aster.

Ostatnie role Roberta Pattinsona


Roberta Pattinsona w ostatnich latach mogliśmy zobaczyć w takich filmach jak "Tenet" (reż. Christopher Nolan), "Diabeł wcielony" (reż. Antonio Campos), "Batman" (reż. Matt Reeves) czy "Mickey 17" (reż. Bong Joon-Ho). Aktualnie jego filmografię zamyka wyreżyserowany przez Lynne Ramsay dramat psychologiczny "Zgiń, kochanie", który zadebiutował na tegorocznym festiwalu w Cannes. Wśród zbliżających się projektów z udziałem aktora znajdziemy m.in. "Odyseję" Nolana i trzecią część "Diuny", nad którą pracuje Denis Villeneuve.

GettyImages-2244062843.jpg Getty Images © Kristina Bumphrey
Robert Pattinson z Jennifer Lawrence na premierze "Zgiń, kochanie"

Ostatnie role Zendayi


Zendaya w ostatnich latach wystąpiła m.in. w dwóch częściach "Diuny" (reż. Denis Villeneuve), widowisku "Spider-Man: Bez drogi do domu" (reż. Jon Watts), "Challengers" (reż. Luca Guadagnino) czy drugim sezonie "Euforii". Z Pattinsonem spotkała się też na planie "Odysei" Nolana i trzeciej części "Diuny" Villeneuve'a. Wśród zbliżających się produkcji z jej udziałem znajdziemy też m.in. widowisko "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" (reż. Destin Daniel Cretton) i animację "Shrek 5", w której użyczy głosu bohaterce imieniem Felicia. 

Powiązane artykuły Kristoffer Borgli

Drama  (2026)

 Drama

