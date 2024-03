Roman Polański. W przyszłym roku ruszy w Los Angeles proces o gwałt na nieletniej

Czy Roman Polański uprawiał seks z nieletnią nastolatką 51 lat temu?

Getty Images © Andreas Rentz



W listopadzie prawnicy reżysera domagali się jego odrzucenia uznając go za całkowicie bezpodstawny.Sprawa jednak trafi na wokandę. Sąd w Los Angeles wyznaczył. Będzie ona miała miejsce dopieroW dokumentach złożonych przez Jane Doe (prawdziwa tożsamość nie została ujawniona) czytamy, że. Kobieta miała wtedy 15 lat. Polański spotkał ją na imprezie i zaprosił do swojego domu. Tam miał ją poczęstować alkoholem, a potem zabrał ją na inną imprezę, gdzie dalej poił ją alkoholami.Po powrocie do domu kobieta zasnęła. Kiedy obudziła się, Polański leżał obok niej i miał domagać się seksu. Pijana nastolatka odmówiła, ale reżyser nie zważał na jej protesty.Formalnie jest wciąż osobą poszukiwaną za sprawę Samanty Geimer z 1977 roku. I choć cywilna sprawa zakończyła się, a sama Geimer publicznie przyznała, że wybaczyła mu, to w przypadku postawienia stopy na amerykańskiej ziemi Polański z całą pewnością zostałby w związku z tą sprawą aresztowany.Prawniczka pozywającej publicznie deklaruje, że będzie chciała doprowadzić do złożenia przez reżysera zeznań.