Roman Polański: Będzie zwrot w sprawie o gwałt?

Tajne zeznania byłego prokuratora zostaną ujawnione

Czy po 45 latach jest szansa na to, by sprawa oskarżanego o gwałt Romana Polańskiego doczekała się sądowego finału? Wszystko na to wskazuje.W środę Sąd Apelacyjny hrabstwa Los Angeles nakazał Sądowi Najwyższemu hrabstwa Los Angeles odpieczętowanie i ujawnienie zeznań byłego prokuratora Rogera Gunsona. Decyzja została podjęta po tym, jak – ku zaskoczeniu wielu – obecny prokurator okręgowy George Gascon wycofał sprzeciw przed ujawnianiem opinii publicznej tych zeznań.Powszechnie uważa się, że zeznania Gunsona są korzystne dla Romana Polańskiego . Wspierają bowiem twierdzenia jego prawników, że prawa reżysera zostały pogwałcone zarówno przed, jak i po jego ucieczce ze Stanów Zjednoczonych. Mają także potwierdzać, że pierwszy sędzia w tej sprawie, Laurence Rittenband, złamał prawo odrzucając uzgodnioną ugodę pod wpływem publikacji w brukowcach i niezgodnych z przepisami kontaktów z biurem prokuratury.Kulisy sprawy opisane zostały w nagrodzonym dwiema statuetkami Emmy dokumencie " Roman Polański. Ścigany i pożądany ". Jego zwiastun znajdziecie poniżej: