90-letni Roman Polański nie myśli o emeryturze. Szykuje kolejny film

Niestety o nowym projekcie Polańskiego nie wiemy nic ponad to, że powstaje. Informację przekazał na Facebooku Joseph McBride, który miał ją otrzymać bezpośrednio od agenta reżysera.Joseph McBride w swoim poście stanął w obronie ostatniego filmu Romana Polańskiego . Obraz został w Europie przyjęty bardzo chłodno (a w Ameryce do dziś nie ma dystrybutora). Historyk twierdzi, że film jest przypowieścią o społecznej apokalipsie na miarę Buñuela. Jego zdaniem film został źle przyjęty w Europie, ponieważ widzowie rozpoznali w bohaterach samych siebie i nie spodobało im się to, co zobaczyli. Roman Polański przygotował fabułę filmuz innym nestorem polskiego i światowego kina Jerzym Skolimowskim Jego akcja rozgrywa się w ekskluzywnym hotelu w szwajcarskich Alpach w noc sylwestrową przełomu wieków. Egzotyczna mieszanka zamożnych gości, rozpieszczanych przez obsługę hotelową, stawia czoła ostatniemu dniu mijającego milenium. Niektórzy boją się końca świata, inni nie mogą doczekać się świtu nowej, wspaniałej przyszłości.W obsadzie znaleźli się m.in. John Cleese