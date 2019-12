Roman Polański straci nominacje do Europejskich Nagród Filmowych?

Getty Images © NurPhoto



Francuskie feministki oraz przedstawicielki przemysłu filmowego domagają się uchylenia nominacji dla Romana Polańskiego do tegorocznych Europejskich Nagród Filmowych.Najnowsze dzieło reżysera - kostiumowy dreszczowiec- ma szanse na nagrody w czterech kategoriach: za najlepszy film, reżyserię, scenariusz i główną rolę męską.Ogłoszenie nominacji zbiegło się w czasie z publikacją dziennika "Le Parisien", w której była francuska aktorka i modelka Valentine Monnier oskarżyła Polańskiego o gwałt. Do zdarzenia doszło podobno zimą 1975 roku w domu reżysera w alpejskim kurorcie Gstaad. Ofiara miała wtedy 18 lat. Przypomnijmy, że na twórcyod ponad 40 lat ciąży także zarzut gwałtu na 13-letniej Samancie Geimer.W liście do Europejskiej Akademii Filmowej autorki apelu tłumaczą:- apelują autorki listu. Domagają się także, aby komentatorzy sprawy reżysera przestali posługiwać się argumentem, że należy oddzielać autora od jego dzieł.Laureatów Europejskich Nagród Filmowych poznamy już w najbliższy weekend.trafi do polskich kin 27 grudnia.