Rosamund Pike i Matthew Rhys w rodzinnym thrillerze. Co wiemy o "Hallow Road"?

Co wiemy o "Hallow Road"?

Ostatnie projekty Rosamund Pike

Zobacz zwiastun "Przypadkowego przechodnia", ostatniego filmu Babaka Anvariego

Bohaterami " Hallow Road " są rodzice, którzy zaczynają desperacki wyścig z czasem, by wyciągnąć z kłopotów swoją córkę. Dziewczyna uczestniczyła w tragicznym wypadku samochodowym. Dzwoni do nich w środku nocy, by poprosić o pomoc.– powiedział reżyser w oświadczeniu dla Deadline. Rosamund Pike mogliśmy ostatnio oglądać w drugim sezonie serialu " Koło czasu ", w którym wciela się w Moiraine Damodred, jedną z najpotężniejszych kobiet Mocy. Wkrótce na ekrany kin trafi komediodramat " Saltburn " w reżyserii Emerald Fennell Aktualnie filmografię Babaka Anvariego zamyka thriller " Przypadkowy przechodzień ", w którym główne role zagrali George MacKay Hugh Bonneville . Film trafił na Netflix w sierpniu 2022 roku. Zobaczcie zwiastun:Zbuntowany młody graficiarz bierze na cel mury domów bogatej londyńskiej elity. Tak odkrywa mroczny sekret znanego sędziego, przez który on sam i jego najbliżsi znajdą się w śmiertelnym niebezpieczeństwie.