Rose Byrne w satyrze na amerykańską politykę

[{"type":"r","id":2032019,"photoUrl":"https://3.fwcdn.pl/adv/kk/loreal/ls-min.png","title":"Make Up In The City","description":"Oglądaj nowe odcinki","url":"https://www3.smartadserver.com/h/cc?imgid\u003d23447163\u0026tmstp\u003d[timestamp]\u0026tgt\u003d[reference]","year":2017,"cast":"Aktorzy","clickPixel":"","viewPixel":"https://www3.smartadserver.com/imp?imgid\u003d23447163\u0026pgid\u003d726956\u0026tmstp\u003d[timestamp]\u0026tgt\u003d[targeting]","closePixel":"https://www3.smartadserver.com/imp?imgid\u003d23447171\u0026pgid\u003d726956\u0026tmstp\u003d[timestamp]\u0026tgt\u003d[targeting]","label":"reklama","filmId":0,"startDate":"2019-03-02T00:00:01","endDate":"2019-03-04T09:43:59","logoUrl":"https://3.fwcdn.pl/adv/piksel.gif"}]