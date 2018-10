Robot-Matka przemówi głosem Rose Byrne

Getty Images © Cassandra Hannagan



) dołączyła do obsady filmu SF. Wcześniej angaż otrzymała Hilary Swank Będzie to niezależny thriller SF rozgrywający się na zniszczonej Ziemi. Po wyginięciu ludzi powstał program przywrócenia ich naturze. Główną bohaterka jest dziewczyna nazywana Córką ( Clara Rugaard ), jeden z obiektów tego programu, wychowana przez troskliwego robota o nazwie Matka (któremu głosu użyczy właśnie Byrne ). Niezwykła więź między dziewczyną a robotem zostanie zagrożona, kiedy pojawi się zakrwawiona kobieta ( Swank ). Jej opowieść podważy wszystko w co dziewczyna dotąd bezwarunkowo wierzyła.Obraz wyreżyseruje Grant Sputore , który napisał również we współpracy z Michaelem Lloydem Greenem scenariusz.