Rusza 24. MFF WATCH DOCS. Dyrektor festiwalu i dyrektor programowy polecają

Konrad Witkowski, dyrektor programowy WATCH DOCS:

Tadeusz Strączek, dyrektor WATCH DOCS:

Do 1 grudnia filmy będzie można oglądać w warszawskich kinach Muranów, Kinoteka i KINOMUZEUM w Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz na platformie mojeekino.pl.Swoimi osobistymi faworytami programu dzielą się dziś członkowie zespołu:Jeden z tych filmów, które od lat chciałem umieścić w programie festiwalu - a w tym roku nadarzyła się świetna okazja. "Out of the Present" to wyjątkowy film, bardzo oddający atmosferę lat 90., hipnotyczne zdjęcia, dla wtajemniczonych - nawiązania do "Solaris", obraz dla mnie niemal medytacyjny. I jeszcze ta kamera 35mm którą udało się reżyserowi wcisnąć kosmonautom na pokład rakiety. Równie ciekawe jak kosmos, są tu ujęcia z Rosji początku lat 90. To jeden z dokumentów w mojej top 5 wszech czasów.Znów świetne zdjęcia i sam pomysł na film, przywodzący na myśl "the Act of Killing". Tutaj również za sprawą umiejętnie przeprowadzonych rekonstrukcji, bohaterowie na nowo przeżywają traumatyczne wydarzenia z przeszłości po to, by uwolnić się od nich na zawsze. A przy tym nie czuję w tym filmie żadnej sztuczności, wszystko tu jest autentyczne do bólu. Podoba mi się też, że widać opiekę psychologa, twórcy nie zostawiają swoich bohaterów samych. Do tego fascynujące anegdoty z czasów konfliktu, który zawsze pobudzał moją wyobraźnię, dobrze wykorzystane archiwalia. Film kompletny.Mały film, zrealizowany praktycznie w pojedynkę przez niezwykle utalentowanego twórcę. Jak wspaniale potrafił wydobyć potencjał z tego fantastycznego miejsca! Ile tam jest postaci, czasem tylko przemykających gdzieś bokiem, ma się wrażenie, że tam się kłębi od historii. Kto nie lubi słuchać taksówkarzy? A tutaj jeszcze mamy świetne, improwizowane zdjęcia, bohaterów, którzy współtworzą film i bardzo dobry montaż, dzięki któremu ten film ogląda się jednym tchem. Aż trudno uwierzyć, że to reżyserski debiut.Film, który pod wieloma względami przywodzi na myśl bardzo dobrze znaną polskiej publiczności "Strefę interesów" Jonathana Glazera i formalną odwrotność oscarowych "20 dni w Mariupolu". Choć w "Przechwyconych" nie widzimy scen walk w Ukrainie, czujemy ich przytłaczającą obecność. Podobnie jak u Glazera ze złem obcujemy u Karpovych w dużej mierze skupiając się na dźwięku – w tym przypadku na przechwyconych przez ukraiński wywiad rozmowach rosyjskich żołnierzy dzwoniących z frontu do swoich rodzin. Film wstrząsający, który nie bez powodu poleca legendarny amerykański reżyser Errol Morris – notabene autor innego dokumentu z programu tegorocznego Konkursu Głównego ("Rozdzielone").Dwa zupełnie różne formalnie queerowe filmy o współczesnej Polsce i dwie obowiązkowe pozycje z programu tegorocznego festiwalu. Szczególnie w momencie, w którym po latach homofobicznej propagandy państwo poprzez projekt ustawy o związkach partnerskich po raz kolejny daje nam do zrozumienia, że osoby LGBTQIA+ nie zasługują na pełnię praw. Ale zarówno "To uczucie", jak i "Być jak Mikołaj" to przede wszystkim filmy o intymności, relacjach między ludźmi, queerowym życiu i odwadze spełnienia.Najnowszy film ulubieńca polskiej festiwalowej publiczności Radu Jude ("Nie obiecujcie sobie zbyt wiele po końcu świata") i Christiana Ferencza-Flatza – tym razem w dokumentalnej odsłonie. Jude i Ferencz-Flatz w niezwykle dowcipny i błyskotliwy sposób ukazują okres rumuńskiej transformacji lat 90-tych, konstruując swój film w całości z telewizyjnych reklam. Niebywałe, jak bardzo bliskie są Polakom i Polkom zawarte tu kody kulturowe, a jednocześnie jak egzotyczne wydają się one widzom z Zachodu. Uwaga – na festiwalu odbędzie się tylko jedna prapremierowa projekcja "Ośmiu pocztówek"! Za możliwość organizacji pokazu serdecznie dziękuję Festiwalowi Nowe Horyzonty i Rumuńskiemu Instytutowi Kultury.