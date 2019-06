Rusza nabór na pierwszy w Polsce kurs reżyserii radiowej

Doświadczona kadra pod kierownictwem takich mistrzów reżyserii radiowej i filmowej, jak Janusz Kukuła (Teatr Polskiego Radia) i Wojciech Marczewski (Wajda School), zapewnia najwyższy poziom kształcenia weryfikowany na antenie Polskiego Radia. Kurs będzie realizowany w formie dwunastu sesji weekendowych od sierpnia do grudnia 2019. Kształcenie ma charakter warsztatowy i będzie prowadzone w systemie mistrzowskim przez najlepszych polskich specjalistów z różnych dziedzin twórczości radiowej z udziałem wybitnych polskich aktorów.- Wojciech Marczewski, Janusz Kukuła- Krzysztof Sielicki, Jan Buchwald- Andrzej Brzoska, Maciej Kubera- Waldemar Modestowicz, Jan Warenycia, Igor Gorzkowski- Anna Wieczur-Bluszcz, Krzysztof Gosztyła- Małgorzata Małaszko-StasiewiczW ramach kursu odbywać się będą także zajęcia seminaryjne z cyklu "Spotkania z Mistrzem", a w roli Mistrzów: Krzysztof Bizio Uczestnicy zrealizują własne słuchowiska, które zostaną wyemitowane w Teatrze Polskiego Radia, a także zamieszczone na stronach internetowych: Polskiego Radia, Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego FINA ( ninateka.pl ) oraz Wajda School ( www.wajdaschool.pl , kanał YouTube Wajda School & Studio).Kurs reżyserii radiowej to propozycja skierowana głównie do studentów i absolwentów reżyserii filmowej i teatralnej, młodych twórców pracujących już w zawodzie, a także realizatorów gier komputerowych, audiobooków i audiodeskrypcji. Zajęcia odbywać się będą w studiach nagraniowych Teatru Polskiego Radia oraz w salach szkoleniowych FINA i Wajda School.Spot promocyjny: https://youtu.be/hDzHaQsNOoY