Ruszają zdjęcia do "Superman: Legacy". Jest nowy tytuł i nowy kostium

Na nowym kostiumie widzimy z kolei płatki śniegu. Czy oznacza to, że Człowieka ze Stali zobaczymy w akcji w "zimowych" okolicznościach przyrody?jest pierwszym filmem (ale nie pierwszą produkcją w ogóle) nowego uniwersum DC tworzonego przez Jamesa Gunna Petera Safrana . Pierwsza faza nosi tytułChoć Gunn jest aktywny w mediach społecznościowych i sporo mówi o filmie, to jednak w sumie tak naprawdę niewiele wiemy o fabule. Podobno w tej wersji opowieści o Człowieku ze Stali zobaczymy świat, w którym wszyscy są przyzwyczajeni do widoku superbohaterów, którzy zrzeszeni są w grupie zwanej Authority.Ostatnią filmową wersją Supermana był ten grany przez Henry'ego Cavilla . Zaś ostatnim filmem, w którym go widzieliśmy była " Liga sprawiedliwości Zacka Snydera ". Oto jej zwiastun: