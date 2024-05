Oto nowy Superman! James Gunn ujawnia: David Corenswet w kostiumie

Oto David Corenswet jako Superman!

O czym opowie "Superman"?

, napisał James Gunn na Instagramie, opatrując swój wpis hasztagiem "Superman" i datą premiery filmu - 11 lipca 2025 roku.Reżyser wyjaśnił też w serwisie Threads, że. Jego autorką jest Jess Miglio i nie zostało poddane obróbce:Premierę " Supermana " zapowiedziano naBędzie to pierwszy film (ale nie pierwsza produkcja w ogóle) nowego uniwersum DC tworzonego przez Jamesa Gunna Petera Safrana . Pierwsza faza nosi tytułChoć Gunn jest aktywny w mediach społecznościowych i sporo mówi o filmie, to jednak w sumie tak naprawdę niewiele wiemy o fabule. Podobno w tej wersji opowieści o Człowieku ze Stali zobaczymy świat, w którym wszyscy są przyzwyczajeni do widoku superbohaterów, którzy zrzeszeni są w grupie zwanej Authority.