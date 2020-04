Ruszyła akcja #wspieramykinapolskie!

Projektory wyłączono 12 marca; kina stanęły jako jedne z pierwszych instytucji w kraju. Od tego dnia w miejscach takich jak Rialto w Poznaniu, Kijów w Krakowie, Wisła w Warszawie, Pionier w Szczecinie zaczęła się kwarantanna od ulubionej sztuki Polek i Polaków – kina i filmu. Tu wystarczy przypomnieć, że w 2019 roku sprzedano u nas ponad 60,2 mln biletów kinowych, ustanawiając kolejny, roczny rekord frekwencji.Chodzi o e-bilety w przedsprzedaży, bezterminowe, do wykorzystania w przyszłości na dowolne seanse. Akcję zapoczątkowała i steruje nią organizacja od lat wspierająca kina lokalne – firma KinAds prowadzona przez Kingę Dołęgę-Lesińską.– mówi.Społecznościowe wspieranie kulturalnych inicjatyw jest od lat wpisanie w dobrą stronę tak samo internetu, jak i kina. Zresztą, z narzędzi crowdfundingowych korzystają też artyści w muzyce czy literaturze. Zaś najsłynniejszy polski film zrealizowany tą metodą tobraci Sekielskich . Takie akcje są więc dla polskiej X muzy nieobce; tym bardziej kina liczą, że i teraz uda się połączyć pożyteczną inicjatywę z korzyściami przyszłości.. Przecież wiadomo, że w momencie, gdy epidemia odpuści znów wyjedziemy z domów w poszukiwaniu emocji i atrakcji. Na ich liście z pewnością znajdzie się lokalne kino, które przetrwało także dzięki nam. Czy to nie budująca świadomość? Już teraz wiadomo, że w skrajnych warunkach tylko dzięki społecznościom silnie zaangażowanym w zapewnienie sobie podstawowych warunków do życia, mogą one przetrwać. Wraz z nimi instytucje kultury. To one będą bardzo potrzebne w niedalekiej przyszłości, na drugim etapie wychodzenia z epidemii – dochodzenia do normalności.Obecnie kina lokalne mierzą się z brakiem przychodów i koniecznością utrzymywania pracowników oraz infrastruktury. Są to koszty związane z wynajmem sal, pensjami, rachunkami, etc. Oczywiście, żadne kino nie otwiera listy lokalnych instytucji, których funkcjonowania potrzebujemy w czasach kryzysu. Jednak patrząc w przyszłość – to właśnie takie instytucje jak lokalne kina mogą ucierpieć najbardziej, bo pozostawione na końcu listy spraw do załatwienia, mogą po cichu wyparować z lokalnej mapy kulturalnej.Jak pomóc? Na stronie internetowej www.wspieramy-kina.pl można wybrać lokalne kino, jakie chce się wesprzeć, kupując bilety o bezterminowej ważności, które wykorzystamy, gdy kino ponownie się otworzy. Obecnie w ofercie znajduje się już kilkadziesiąt kin i wciąż dochodzą nowe.– mówi Kinga Dołęga-Lesińska. –– dodaje.Będzie to też symboliczny gest wsparcia tego, co wyjątkowe i bliskie. Lekcja kryzysu, jaką odbieramy już teraz, wskazuje bowiem wyraźnie, że to, co dostępne na miejscu, wytwarzane bądź obsługiwane przez sąsiadów stanowi trwały element antykryzysowej infrastruktury. W jej zbiorze znajdują się też instytucje kultury. Dlatego