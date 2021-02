Wznowiono sprawę przeciwko Gérardowi Depardieu o gwałt

Jak donosi francuska agencja prasowa, wobec Gérarda Depardieu ponownie toczy się dochodzenie w sprawie o gwałt, do którego miało dojść w 2018 roku. Po umorzeniu z powodu braku wystarczających dowodów w 2019 roku śledztwo zostało wznowione w grudniu 2020 roku.Przypomnijmy. W sierpniu 2018 roku 22-letnia wówczas aktorka oskarżyła Gérarda Depardieu o dwukrotny gwałt. O zdarzeniu powiadomiła policję, która wszczęła śledztwo. Po 9 miesiącach zostało ono umorzone z powodu braku dowodów. W październiku 2020 kobieta ponownie wniosła zarzuty.Według zeznań obecnie 24-letniej kobiety Depardieu był przyjacielem jej rodziny i pomagał jej w przygotowaniach do roli. Jak zeznała, aktor dwukrotnie zaciągnął ją do domu pod pretekstem pomocy, gdzie doszło do gwałtu. Gérard Depardieu stanowczo zaprzecza oskarżeniom.W rozmowie z francuską agencją prasową prawnik Depardieu powiedział, że nie został poinformowany o wznowieniu dochodzenia i nazwał sytuację bez znaczenia, ponieważ decyzja została podjęta automatycznie na mocy francuskiego prawa.