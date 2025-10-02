SZOK! Xbox Game Pass drożeje. Są też inne zmiany

W czerwcu to była tylko plotka. Teraz jest to już fakt. Microsoft radykalnie zmienia swoją usługę Xbox Game Pass i jednocześnie drastycznie podnosi ceny najpełniejszej jej wersji.
Idzie nowe. Co zmienił Microsoft w usłudze Xbox Game Pass?
Xbox Game Pass przeszło całkowitą rewitalizację. Zamiast poziomów Core, Standard, Ultimate, teraz będą Essential, Premium i Ultimate. Ta ostatnia, oferująca najwięcej, podrożała też o 50%. Cena w USA to 29,99 dolarów. Ceny tańszych opcji pozostały bez zmian.
W efekcie oznacza, to, że za Xbox Game Pass Ultimate rocznie trzeba teraz zapłacić 359,88 dolarów. Dla porównania najdroższa wersja PlayStation Plus to rocznie wydatek 159,99 dolarów.
Nowy Xbox Game Pass zaoferuje wszystkim graczom usługę gry w chmurze Xbox Cloud Gaming
.
Oczywiście najwięcej zyskają osoby posiadające wersję Ultimate usługi. Microsoft obiecuje co najmniej 75 tytułów rocznie dostępnych w dniu premiery gry
. Wśród nachodzących nowości są to m.in.: "Call of Duty: Black Ops 7
" czy "Ninja Gaiden 4
".
W cenę Ultimate wliczone są też subskrypcje Fortnite Crew oraz Ubisoft+ Classics
(która już teraz oferuje wszystkie gry z serii "Assassin's Creed
").
Osoby korzystające z Xbox Game Pass Premium będą mieli do wyboru 200 gier. Nowości pojawią się w ofercie w ciągu roku od premiery, z wyłączeniem serii "Call of Duty"
, która pozostanie dostępna wyłącznie dla osób posiadających Ultimate.
Decyzja Microsoftu nie została ciepło przyjęta przez graczy. Koncernowi dostało się głównie za cenę Xbox Game Pass Ultimate. W mediach społecznościowych nie tylko zwykli użytkownicy są bezlitośni. Sytuację wykorzystał na przykład Game Stop (sam mający na pieńku z graczami) publikując na X taki oto post: