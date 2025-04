Samuel L. Jackson zagra w westernie od twórcy "Fantastycznej czwórki"

Samuel L. Jackson gwiazdą westernu

Projekt pod tytułem "Man of War" powstanie dzięki staraniom produkcyjnym wytwórni Paramount Pictures. Znany z dwóch części " Fantastycznej czwórki Tim Story przy filmie będzie pełnił rolę nie tylko reżysera, ale i producenta z ramienia założonego wraz z żoną The Story Company. Oprócz niej, w pracy producenckiej będzie wspierać go też Jennifer Klein Sheldon Turner – scenarzysta projektu. W przeszłości Turner odpowiadał też między innymi za scenariusz filmu " W chmurach ", za który otrzymał Złoty Glob BAFTĘ oraz nominację do Oscara Przynoszący informację o filmie portal Deadline dzieli się też pierwszym zarysem fabuły. "Man od War" ma opowiedzieć historię emerytowanego generała ( Jackson ), który po śmierci żony decyduje się na powrót do rodzinnej miejscowości w stanie Georgia. Na miejscu nie spotyka jednak pamiętanej sprzed lat życzliwej społeczności: miasteczko toczy rasizm i korupcja. Opierając się na swoim naraz taktycznym i wojskowym doświadczeniu, rozpoczyna walkę z władzami mieściny oraz trzymającym je w garści miliarderem, wykorzystującym miasto do własnych finansowych korzyści.Warto przypomnieć, że stający za kamerą Tim Story jest jednym z najbardziej dochodowych czarnoskórych autorów współczesnego Hollywood. Jego kariera jest historią kolejnych branżowych rekordów. Story jest pierwszym czarnoskórym twórcą, którego filmy łącznie przekroczyły granicę miliarda dolarów zarobku, a także pierwszym, który odpowiada za reżyserię filmu Marvela (" Fantastyczna czwórka ").