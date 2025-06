"Jurassic World: Odrodzenie" będzie hitem? Jest prognoza otwarcia

"Jurassic World: Odrodzenie" z najgorszym otwarciem serii "Jurassic World"

Zwiastun filmu "Jurassic World: Odrodzenie"

Widowiskotrafi do amerykańskich kin przed długim weekendem związanym z Dniem Niepodległości. Premiera wyznaczona została na środę, 3 lipca.Aktualne dane portalu Deadline wskazują, że w ciąguwyświetlania film ma szansę zarobić w przedziale. The Hollywood Reporter mówi o wyniki w przedziale 120-125 mln dolarów.Jeśli te prognozy się potwierdzą, będzie to najsłabsze otwarcie spośród wszystkich filmów cyklu z "Jurassic World".Lepsze wyniki po pięciu dniach mają też:(181,1 mln dolarów) oraz(172,5 mln dolarów).rozgrywa się pięć lat po wydarzeniach oglądanych w. Jak się okazało, obecny ekosystem Ziemi nie jest przyjazny dinozaurom. Te, które pozostały, żyją w odizolowanych miejscach o klimacie przypominającym ten, w którym kiedyś przebywały. Trzy olbrzymie stworzenia mieszkające w tej tropikalnej biosferze posiadają klucz do leku, który być może pomoże ludzkości ratować życie. Scarlett Johansson wciela się w rolę specjalistki od tajnych operacji, Zorę Bennett, która dowodzi zespołem misji, mającej na celu zabezpieczenie materiału genetycznego od największych dinozaurów. Kiedy operacja Zory przez przypadek trafia na rodzinę, której wyprawa żeglarska została przerwana przez dinozaury, wszyscy zostają uwięzieni na wyspie, gdzie stają twarzą w twarz z szokującym odkryciem, które było ukrywane przed światem przez dziesięciolecia.Film wyreżyserował Gareth Edwards (" Twórca ", " Łotr 1 "). Autorem scenariusza jest David Koepp , który przed laty przygotował fabułę " Parku jurajskiego ".