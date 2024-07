Nowy "Jurassic World" ma już tytuł?

Czym jest "Jurassic World Rebirth"?

Zwiastun filmu "Jurassic World: Dominion"

Szczegóły fabuły nowego widowiska wciąż nie zostały ujawnione. Aktualnie projekt określany jest jako. Oznacza to, że jego akcja rozgrywać się będzie po wydarzeniach z, jednak bohaterami będą zupełnie nowe osoby. Na razie nie spodziewamy się, by ktokolwiek ze starej obsady pojawił się w nowym filmie.Za " Jurassic World Rebirth " odpowiada reżyser " Twórcy " i " Łotra 1 . Scenariusz przygotował autor " Parku jurajskiego W obsadzie są już:. W sieci pojawiały się również informacje, że angaż otrzymali: Dev Patel Zdjęcia do filmu już trwają w Tajlandii. Premiera planowana jest na lipiec przyszłego roku.