Scenarzyści ratyfikowali umowę. Ich strajk w Hollywood oficjalnie zakończony!

Wyniki referendum WGA i koniec strajku

Co wywalczyli scenarzyści?

Na dziś natomiast wyznaczono głosowanie ratyfikacyjne. W głosowaniu aż 99% członków i członkiń zagłosowało za przyjęciem nowego kontraktu.W oficjalnym oświadczeniu prezes WGA West Meredith Stiehm podziękowała całemu związkowi zawodowemu, liderom strajku oraz wszystkim pracownikom WGA pracującym nad kontraktem.Nowy kontrakt zbiorowy będzie obowiązywał trzy lata. W tym czasie wytwórnie zobowiązały się do podnoszenia pensji scenarzystów o 5% w pierwszym roku, o 4% w drugim roku i o 3,5% w trzecim roku, co w sumie da podwyżkę o 13%.Pierwotnie scenarzyści domagali się wzrostu w wysokości 6%-5%-5% (czyli o 16,9%). Studia twierdziły, że nie stać ich na podwyżki większe niż 4%-3%-2% (czyli o 9,3%).W nowym kontrakcie zapisano, że scenarzystom należą się premie, jeśli serial lub film zostanie obejrzany przez liczbę równą 20% amerykańskich subskrybentów w ciągu pierwszych 90 dni od premiery lub w ciągu pierwszych 90 dniu w każdym kolejnym roku. Premier wynosić będą do 50% określonej stawki.Jako wskaźnik oglądalności wykorzystywany będzie ten, z jakiego już korzystają Netflix czy Disney+, czyliGildia scenarzystów wywalczyła również to, że koncerny będą dzielić się informacjami o oglądalności na swoich platformach ze związkiem.WGA doprowadziło do zmiany zasad dotyczących. Od teraz projekty studia będą musiały gwarantować minimalną liczbę scenarzystów w pełni zatrudnionych (aktualnie nie było takich zasad, więc studia często przyjmowały do nich niedoświadczonych scenarzystów, których traktowano tak, jakby byli na bezpłatnych praktykach). Określono również zasady wyznaczające minimalny okres zatrudnienia.Gildii udało się również pokonać opór wytwórni i zwiększyć stawki składek zdrowotnych i emerytalnych dla zespołów scenarzystów, które teraz będą traktowane jako scenarzysta.W kontrakcie określono również zasady wykorzystywania sztucznej inteligencji w pracy scenarzystów.Przede wszystkim zapisano, że sztuczna inteligencja nie jest twórcą i nie może być traktowana jako scenarzysta.Studia nie mogą również wykorzystywać prac scenarzystów do nauki sztucznej inteligencji.Sztuczna inteligencja może być jednak w pracy nad scenariuszami wykorzystywana. Może to robić sam scenarzysta, pod warunkiem zgłoszenia tego wytwórni i uzyskania jej zgody na to. Wytwórnia nie może jednak zmusić scenarzysty do korzystania ze sztucznej inteligencji.Wytwórnia musi także poinformować scenarzystów przed rozpoczęciem pracy, czy materiał, na którym będą pracować, został wygenerowany przez sztuczną inteligencję.