Scenarzysta "F9" odpowie za remake kultowej "Wojny planet"

Przed dwoma laty Joe Anthony Russo zapowiedzieli, że wyprodukują widowisko "Battle of the Planets". Teraz w końcu nadszedł czas, kiedy coś wokół projektu się ruszyło. Właśnie zaangażowany został scenarzysta. To Daniel Casey , który pracował nad fabułą filmu " Szybcy i wściekli 9 ".Punktem wyjścia dla "Battle of the Planets" będzie amerykański serial z końca lat 70. " Eskadra Orła ". Był on skróconą i przemontowaną wersją japońskiego serialu anime " Wojna planet ". Stał się pierwszym japońskim hitem w amerykańskiej telewizji.Oryginał opowiadał o piątce młodych członków Załogi G. Byli to ludzie obdarzeni nadnaturalnymi mocami i walczyli ze złowrogą organizacją znaną jako Spectra. Szczegółu aktorskiego remake'u nie są na razie znane.