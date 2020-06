Scenarzystka "Królowej Kier" opowie o skandalu noblowskim

Skandal, który wstrząsnął komisją odpowiedzialną za literackiego Nobla, stanie się tematem filmu. Scenariusz napisze Maren Louise Käehne (" Królowa Kier ", " Most nad Sundem ").Za pierowzór filmu posłuży książka non-fiction dziennikarki Matildy Voss Gustavsson zatytułowana "The Club". Opowiada ona o tym, jak 18 kobiet ujawniło gwałty i molestowanie mające miejsce w prestiżowym klubie Forum prowadzonym m.in. przez członków Akademii Szwedzkiej odpowiedzialnych za literacką Nagrodę Nobla. Głównym oskarżonym był fotograf Jean-Claude Arnault, mąż pisarki i członkini akademii Katariny Frostenson. W 2018 skazano go za gwałt. W efekcie skandalu w 2018 roku nie przyznano literackiej Nagrody Nobla., powiedziała Käehne Za produkcję filmu odpowie studio Nordisk.