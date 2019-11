Scorsese: MCU zagraża współczesnemu kinu

Jeśli myśleliście, że to już koniec gorącej dyskusji o roli, znaczeniu i artystycznych wartościach Marvel Cinematic Universe w naszej kulturze, pomyślcie raz jeszcze. Piłeczka wróciła niespodziewanie do Martina Scorsesego , który tym razem - w artykule opublikowanym na łamach New York Timesa - rozwija krytykę, od której wszystko się zaczęło.Wchodząc w szczegóły swoich słów o filmach MCU jako "parkach rozrywki", Scorsese zwraca uwagę przede wszystkim na ekonomiczne zagrożenie, jakie Marvel niesie współczesnemu kinu - podobny model produkcji jest bowiem modelem wypierającym wszystkie inne wizje.- przekonuje w tekście reżyser.Twórca odniósł się też do artystycznej wartości filmów z MCU:Scorsese przyznał również, że być może jest to również kwestia zupełnie innej wrażliwości oraz odmiennej definicji kina autorskiego:podsumował rozgoryczony reżyser.Zgadzacie się z jego słowami?