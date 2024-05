Sequel majówki? Tylko w Krakowie!

Niemożliwe, a prawdziwe

Festiwalowy program pęka w szwach. Jak się odnaleźć w gąszczu wyjątkowych propozycji? Podpowiadamy kilka ścieżek tematycznych, którymi można się poruszać wybierając seanse filmów dokumentalnych.Ruhollah Zam, represjonowany dziennikarz z Teheranu, był zmuszony wyjechać z rodziną do Francji, lecz nawet tu musi żyć w konspiracji. Reżyserka towarzyszy mu podczas zdalnej pracy i w codziennym strachu. Okazuje się, że międzynarodowa sieć aktywistów jest infiltrowana przez irański reżym.Przez 10 lat twórczyni filmu śledziła losy swojej bohaterki, która jako nastolatka urodziła dziecko w związku z dużo starszym mężczyzną. Film jest historią kolejnych zniknięć Alice – wrażliwej dziewczyny i artystki, desperacko poszukującej własnej drogi i uciekającej przed swoimi demonami.Kiedy palestyński filmowiec Mohamed Jabaly został zaproszony do Norwegii, nie miał pojęcia, że będzie zmuszony spędzić tam siedem lat. Nie mógł powrócić do Gazy, bo Izrael zamknął właśnie jedyne przejście graniczne z Egiptem. Powstała z tego tragikomiczna opowieść o palestyńskim losie.W Rosji ci, którzy głoszą prawdę, uznawani są agentów obcego wywiadu. Na przykład dziennikarze "Nowej Gaziety", która pół roku przed inwazją na Ukrainę otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla. Tylko jak ocalić ten niezależny głos w warunkach jeszcze większego przykręcania śruby?Polska oczami emigrantów. Na przestrzeni 10 lat śledzimy wzloty i upadki trzech bohaterów, którzy przeprowadzili się do Warszawy z najmniejszego regionu Rosji, położonego na Kaukazie. Łączy ich narodowość, ale różnią ambicje. Jak ułoży się ich życie w nowej ojczyźnie?Od lat Rosja próbuje odbudować swoje imperium. Inwazja na Ukrainę sprawiła, że straciliśmy poczucie bezpieczeństwa. Para dokumentalistów z Polski rusza w podróż, żeby szukać odpowiedzi na pytanie o zagrożenia, jakie mogą spotkać Europę Środkowo-Wschodnią.Artysta folkowy Jackson C. Frank w 1965 roku z pomocą Paula Simona nagrał swoją jedyną płytę, która odcisnęła piętno na wielu amerykańskich i brytyjskich muzykach folkowych. Nie potrafił jednak pokonać swoich demonów. Film odtwarza emocjonalny pejzaż tego artysty.W latach 70. Don Lewis, inżynier elektronik i muzyk, skonstruował syntezator, który na niespotykaną dotąd skalę generował i miksował dźwięki. Ale historia sukcesu zamieniła się w dramat człowieka walczącego o uznanie i zmagającego się z uprzedzeniami rasowymi.Trio z Barcelony wielu pomogło przetrwać lockdown. Piosenki, które Stay Homas nagrywali na swoim balkonie, odnosząc się do sytuacji pandemicznej, stawały się wiralami i przyniosły im popularność na całym świecie. Lecz przyszedł moment, kiedy przestali być fenomenem wyłącznie internetowym.Berlin Zachodni lat 80. był europejską stolicą subkultury LGBT+. Jej współtwórcą i kronikarzem stał się Jürgen Baldiga – fotografik, poeta i aktywista. Z pozostawionych przez niego archiwaliów powstała rozedrgana opowieść o nim samym i o środowisku żyjącym w cieniu epidemii AIDS.Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat - takie motto przyświeca Annie, najsilniejszej kobiecie świata, która kocha zwierzęta. Po inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku, Anna z grupą wolontariuszy robi wszystko, żeby w tych trudnych dniach uratować jak najwięcej rannych i porzuconych zwierząt.Grzegorz Rosiński, jeden z najbardziej znanych na świecie polskich twórców komiksów, autor rysunków do serii "Thorgal", przechodzi na emeryturę. Ale co to faktycznie znaczy dla artysty zakończyć karierę? Rosiński wciąż tworzy i odejść zamierza tylko na własnych zasadach.Uznany szwedzki reżyser Roy Andersson miał trzech braci, ale ich drogi w pewnym momencie dramatycznie się rozeszły. Stojąca za kamerą córka jednego z nich w intymny i zarazem bezkompromisowy sposób prześwietla historię rodziny, naznaczoną przez uzależnienia i konflikty.Janusz Morgenstern, reżyser filmów i seriali, które na stałe zapisały się na kartach polskiej kinematografii, m.in.: "Do widzenia, do jutra", "Trzeba zabić tę miłość", "Stawka większa niż życie". Portret Morgensterna utkany jest z audycji, zdjęć, wywiadów z najbliższymi, a także jego własnych filmów."Osiągnąłem w życiu wszystko, co chciałem" - mówi Andrzej Seweryn, a potem porywa nas w dynamiczną podróż po kolejnych wyzwaniach zawodowych, jakie podejmuje wciąż z młodzieńczą werwą. Kamera staje się jego codziennym towarzyszem, dzięki czemu z bliska widzimy rodzące się na gorąco emocje.Tytuł filmu to numer, jakim oznaczono zaginionego w akcji armeńskiego żołnierza walczącego z Azerami o Górski Karabach w 2020 roku. Podczas gdy rodzina próbuje odnaleźć ciało studenta, jego siostra za pomocą smartfona rejestruje proces poszukiwań i emocje, jakie im towarzyszą.Runa, 16-letnia Kurdyjka, uciekła z Iraku przed atakami ISIS i wraz z rodziną utknęła na polsko-białoruskiej granicy. W końcu udało jej się dotrzeć do Polski, musiała jednak dorosnąć w przyspieszonym tempie. Poznajemy ją bliżej za sprawą animowanych rysunków jej autorstwa.O czym mówią rosyjscy żołnierze, kiedy dzwonią z frontu do domów? Rozmowy telefoniczne, jakie ukraińskie służby specjalne nagrywały w pierwszym półroczu wojny, przedstawiają zupełnie inny obraz niż tworzony przez kremlowską propagandę. W zestawieniu z postapokaliptycznymi widokami tworzą studium zniewolenia i konformizmu.Krakowski Festiwal Filmowy_insider to najważniejsze w Polsce święto kina dokumentalnego, krótkometrażowego i animowanego. 