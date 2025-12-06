Newsy Jan Englert: Jestem dziadersem i jestem z tego dumny!
Jan Englert: Jestem dziadersem i jestem z tego dumny!

Jan Englert: Jestem dziadersem i jestem z tego dumny!
Powiedz mi, jaki jest twój ulubiony film, a dowiem się, kim jesteś. Dziś tę propozycję nie do odrzucenia składamy osobie, której zasługi i osiągnięcia można by wymieniać godzinami. Napiszemy jednak tak: jego imię i nazwisko powinno figurować w słowniku wyrazów bliskoznacznych jako synonim słowa "aktor". Panie i panowie, Jan Englert. Na rozmowę zaprasza Łukasz Muszyński.



Hasło przewodnie podcastu brzmi: powiedz mi, jaki jest twój ulubiony film, a dowiem się kim jesteś. Muszyński dyskutuje z zaproszonymi gośćmi o obiektach ich największego kinomaniackiego uczucia. Konwersacja o kinie staje się punktem wyjścia do rozmowy o życiu. Albowiem sztuka i życie lubią się ze sobą przeplatać.                                                                 

 
Z naszym Gościem spotkaliśmy się z okazji premiery dokumentu "Jan Englert. Spróbuję jeszcze raz pofrunąć". Bohater filmu, w latach 2003-2025 dyrektor artystyczny Teatru Narodowego w Warszawie, aktor, który zagrał ponad sto pięćdziesiąt ról teatralnych, przeszło sto filmowych i ponad dwieście telewizyjnych, a także reżyser, mający na koncie przeszło trzydzieści spektakli teatralnych i trzydzieści pięć przedstawień Teatru Telewizji, nie tylko opowiada widzom o swoim rozumieniu zawodu, lecz dopuszcza ich do swojej prywatności. Śledzimy meandry jego kariery teatralnej i filmowej, przyglądamy się aktywności pedagogicznej i życiu rodzinnemu. I choć Jan Englert prezentuje siebie z charakterystycznym dystansem i delikatną autoironią, to w jego wypowiedziach po wielekroć dochodzą do głosu głębokie emocje.

