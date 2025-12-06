Netflix Warner Bros. Histeria czy uzasadnione obawy? Świat reaguje na mega sprzedaż

Kto się boi Netfliksa połączonego z Warner Bros.?

Paramount Skydance nie poddaje się. Walka o Warner Bros. wciąż trwa?

Ted Sarandos, jeden z szefów Netfliksa (a prywatnie przyjaciel wciąż szefa WBD Davida Zaslava), tylko dolewa oliwy do ognia. W piątek powiedział bowiem, że Netflix nie jest wcale przeciwny idei dystrybucji kinowej i zamierza ją utrzymać w przypadku produkcji Warner Bros. Zaraz jedna dodał, że aktualny model dystrybucyjny, w którym filmy długo dostępne są wyłącznie w kinach, nie jest przyjazny dla konsumentów i Netflix zamierza podchodzić do tego dużo bardziej elastycznie.Tego właśnie boi się spora część branży filmowej. Ostro zareagowali. Chris Randleman, szef Flix Brewhouse, powiedział wprost:. Podobnie wypowiada się, czyli organizacja zrzeszająca operatorów kinowych w 39 krajach Europy.grzmi o konieczności zablokowania umowy twierdząc, że właśnie po to istnieją przepisy antymonopolowe, by nie dopuścić do sytuacji, by największy gracz na rynku połykał swojego największego konkurenta.W podobnym tonie wypowiada się, czyli związek zawodowy zrzeszający pracowników transportu i logistyki branży filmowej. Ostrzegają, że oznaczać to będzie mniej ofert pracy i gorsze warunki zatrudnienia.Organizacja dokumentalistówostrzega, że przejęcie Warner Bros. przez Netflix zagraża całemu środowisku dokumentalistów ograniczając to, jakie tematy będą mogły być poruszane przez filmowców (poprzez radykalne ograniczenie dywersyfikacji środków dostępnych do finansowania filmów dokumentalnych).Bardziej dyplomatycznie wypowiada się związek zawodowy aktorów. W ich komunikacie owszem pobrzmiewa ton niepokoju, ale Gildia zapowiada najpierw dogłębną analizę umowy, zanim ostatecznie się wypowie na jej temat. Niektórzy aktorzy jednak nie czekają na wytyczne Gildii.nazywa umowę katastrofą. Twierdzi, że taka konsolidacja władzy ograniczy wolność wypowiedzi. Aktorka domaga się od Departamentu Sprawiedliwości konkretnych działań, które zapewnią zachowanie przez wszystkich ich konstytucyjnych praw.W podobny tonie wypowiadają sięi to zarówno(jak Elizabeth Warren, która nazywa umowę koszmarem oznaczającym wyższe ceny i mniejszą możliwość wyboru dla konsumentów) jak i(Mike Lee, który twierdzi, że ta umowa powinna zaalarmować wszystkie instytucje na całym świecie walczące z monopolem).Jednak wojna o kontrolę nad Warner Bros. jeszcze się nie zakończyła. Jak donosi "New York Post". Kiedy zorientowali się, że mogą przegrać,od zwycięskiej Netfliksa (aż 30 dolarów za akcję, wszystko w żywej gotówce). JednakEllisonowie twierdzą, że biznesowe realia przegrały z prywatnymi relacjami. Dlatego też - tak w każdym razie twierdzi "New York Post" -Warto też pamiętać, że Ellisonów w walce o Warner Bros. Discovery wspierał Donald Trump. Właściciele Paramount Skydance zamierzają to wykorzystać w swoich kontaktach z akcjonariuszami WBD przekonując, że ich przejęcie Warnera nie napotka oporu ze strony amerykańskich władz.Wygląda więc na to, że do powstania Netflix Warner Bros. jest jeszcze długa droga.