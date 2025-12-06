Netflix Warner Bros. Histeria czy uzasadnione obawy? Świat reaguje na mega sprzedaż

Netflix i Warner Bros. Discovery zgodziły się na umowę kupna części WBD przez największą na świecie platformę streamingową. Wartość umowy to oszałamiające 82,7 mld dolarów. Jeśli kontrakt zaakceptują urzędy regulacyjne, Netflix przejmie wytwórnię Warner Bros. wraz ze wszystkim medialnymi markami oraz platformę HBO Max najpóźniej za 18 miesięcy. Ale świat już teraz gwałtownie reaguje na tę umowę. I jak można się było spodziewać, jest wiele głosów sprzeciwu.
Kto się boi Netfliksa połączonego z Warner Bros.?
Ted Sarandos, jeden z szefów Netfliksa (a prywatnie przyjaciel wciąż szefa WBD Davida Zaslava), tylko dolewa oliwy do ognia. W piątek powiedział bowiem, że Netflix nie jest wcale przeciwny idei dystrybucji kinowej i zamierza ją utrzymać w przypadku produkcji Warner Bros. Zaraz jedna dodał, że aktualny model dystrybucyjny, w którym filmy długo dostępne są wyłącznie w kinach, nie jest przyjazny dla konsumentów i Netflix zamierza podchodzić do tego dużo bardziej elastycznie.
Tego właśnie boi się spora część branży filmowej. Ostro zareagowali właściciele sieci kinowych
. Chris Randleman, szef Flix Brewhouse, powiedział wprost: Mam nadzieję, że ta umowa zostanie zduszona i Warner znajdzie lepszego kupca
. Podobnie wypowiada się International Union of Cinemas
, czyli organizacja zrzeszająca operatorów kinowych w 39 krajach Europy. Amerykańska Gildia Scenarzystów
grzmi o konieczności zablokowania umowy twierdząc, że właśnie po to istnieją przepisy antymonopolowe, by nie dopuścić do sytuacji, by największy gracz na rynku połykał swojego największego konkurenta.
W podobnym tonie wypowiada się International Brotherhood of Teamsters
, czyli związek zawodowy zrzeszający pracowników transportu i logistyki branży filmowej. Ostrzegają, że oznaczać to będzie mniej ofert pracy i gorsze warunki zatrudnienia.
Organizacja dokumentalistów International Documentary Association
ostrzega, że przejęcie Warner Bros. przez Netflix zagraża całemu środowisku dokumentalistów ograniczając to, jakie tematy będą mogły być poruszane przez filmowców (poprzez radykalne ograniczenie dywersyfikacji środków dostępnych do finansowania filmów dokumentalnych).
Bardziej dyplomatycznie wypowiada się związek zawodowy aktorów SAG-AFTRA
. W ich komunikacie owszem pobrzmiewa ton niepokoju, ale Gildia zapowiada najpierw dogłębną analizę umowy, zanim ostatecznie się wypowie na jej temat. Niektórzy aktorzy jednak nie czekają na wytyczne Gildii. Jane Fonda
nazywa umowę katastrofą. Twierdzi, że taka konsolidacja władzy ograniczy wolność wypowiedzi. Aktorka domaga się od Departamentu Sprawiedliwości konkretnych działań, które zapewnią zachowanie przez wszystkich ich konstytucyjnych praw.
W podobny tonie wypowiadają się politycy
i to zarówno demokraci
(jak Elizabeth Warren, która nazywa umowę koszmarem oznaczającym wyższe ceny i mniejszą możliwość wyboru dla konsumentów) jak i republikanie
(Mike Lee, który twierdzi, że ta umowa powinna zaalarmować wszystkie instytucje na całym świecie walczące z monopolem).
Paramount Skydance nie poddaje się. Walka o Warner Bros. wciąż trwa?
Jednak wojna o kontrolę nad Warner Bros. jeszcze się nie zakończyła. Jak donosi "New York Post" David Ellison i jego ojciec Larry są wściekli
. Kiedy zorientowali się, że mogą przegrać, rzutem na taśmę zaproponowali dużo hojniejszą ofertę
od zwycięskiej Netfliksa (aż 30 dolarów za akcję, wszystko w żywej gotówce). Jednak kierownictwo Warner Bros. Discovery nie dało się przekonać
.
Ellisonowie twierdzą, że biznesowe realia przegrały z prywatnymi relacjami. Dlatego też - tak w każdym razie twierdzi "New York Post" - zamierzają skontaktować się z akcjonariuszami WBD i namówić ich do sprzeciwienia się decyzji zarządu.
Warto też pamiętać, że Ellisonów w walce o Warner Bros. Discovery wspierał Donald Trump. Właściciele Paramount Skydance zamierzają to wykorzystać w swoich kontaktach z akcjonariuszami WBD przekonując, że ich przejęcie Warnera nie napotka oporu ze strony amerykańskich władz.
Wygląda więc na to, że do powstania Netflix Warner Bros. jest jeszcze długa droga.