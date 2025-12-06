"Landman" dostał 3. sezon. Paramount+ dalej kręci hit Taylora Sheridana

Paramount+ oficjalnie potwierdza: powstanie 3. sezon serialu "Landman: Negocjator" dostaje trzeci sezon. Wyniki oglądalności nowego dzieła Taylora Sheridana są wystarczająco satysfakcjonujące.
"Landman" z Billym Bobem Thorntonem. Będą kolejne odcinki
Akcja "Landmana
" rozgrywa się w zachodnim Teksasie, gdzie fortuna potrafi przyjść równie szybko, co zniknąć. Serial – oparty na podcastowym hicie "Boomtown" – pokazuje dwa światy: ludzi pracujących na odwiertach i miliarderów ryzykantów, którzy nakręcają boom zmieniający klimat, gospodarkę i geopolitykę.
W nadchodzącym sezonie robi się jeszcze ostrzej. Ropa wciąż płynie, ale na powierzchnię wypływają również tajemnice. Tommy Norris (Billy Bob Thornton
) zbliża się do swojego punktu krytycznego, a presja ze strony M-Tex Oil, Cami Miller (Demi Moore
) i własnej rodziny sprawia, że życie w Zachodnim Teksasie bardziej przypomina survival niż pracę. Jak sugerują twórcy – coś w końcu pęknie.
W obsadzie, oprócz Thorntona i Moore, są m.in. Andy Garcia
, Jon Hamm
, Ali Larter
, Sam Elliott
, Jacob Lofland
i Michelle Randolph
. Za sterami ponownie stoją Taylor Sheridan
i Christian Wallace
.
"Landman: Negocjator" – zobacz zwiastun