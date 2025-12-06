Newsy Seriale "Landman" dostał 3. sezon. Paramount+ dalej kręci hit Taylora Sheridana
"Landman" dostał 3. sezon. Paramount+ dalej kręci hit Taylora Sheridana

Paramount+ oficjalnie potwierdza: powstanie 3. sezon serialu "Landman: Negocjator" dostaje trzeci sezon. Wyniki oglądalności nowego dzieła Taylora Sheridana są wystarczająco satysfakcjonujące. 

"Landman" z Billym Bobem Thorntonem. Będą kolejne odcinki



Akcja "Landmana" rozgrywa się w zachodnim Teksasie, gdzie fortuna potrafi przyjść równie szybko, co zniknąć. Serial – oparty na podcastowym hicie "Boomtown" – pokazuje dwa światy: ludzi pracujących na odwiertach i miliarderów ryzykantów, którzy nakręcają boom zmieniający klimat, gospodarkę i geopolitykę. 


W nadchodzącym sezonie robi się jeszcze ostrzej. Ropa wciąż płynie, ale na powierzchnię wypływają również tajemnice. Tommy Norris (Billy Bob Thornton) zbliża się do swojego punktu krytycznego, a presja ze strony M-Tex Oil, Cami Miller (Demi Moore) i własnej rodziny sprawia, że życie w Zachodnim Teksasie bardziej przypomina survival niż pracę. Jak sugerują twórcy – coś w końcu pęknie.

W obsadzie, oprócz Thorntona i Moore, są m.in. Andy Garcia, Jon HammAli Larter, Sam Elliott, Jacob Lofland i Michelle Randolph. Za sterami ponownie stoją Taylor Sheridan i Christian Wallace.

"Landman: Negocjator" – zobacz zwiastun






