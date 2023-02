Szok! Kevin Costner traci rolę, która dała mu Złoty Glob. Co się stało?

Dlaczego "Yellowstone" zostaje skasowany?

Matthew McConaughey uratuje sagę rodu Duttonów

Zwiastun serialu "Yellowstone"

Jego twórca, Taylor Sheridan , już ma plan na kontynuację sagi o rodzinie Duttonów.Jak podaje portal Deadline, kasacja " Yellowstone " spowodowana jest. Aktor, który wciela się w serialu w głowę rodu Duttonów, zgodził na udział w projekcie, ponieważ zagwarantowano mu maksymalnie 65 dni na planie.Jednak przy pracy nad pierwszą partią odcinków piątego sezonu chciał już być na planie przez 50 dni, zaś przy ostatnich zaledwie tydzień. Jednym z powodów tego może być jego własny projekt, westernowy serial "Horizon", który reżyseruje i w którym występuje.Zachowanie Costnera stało się źródłem frustracji Sheridana . Doprowadziło również do. Twórca " Yellowstone " i szefowie Paramount Global oraz Paramount Network zdecydowali, że sytuacja jest bez wyjścia i pozostało im zakończyć serial.Koniec serialu "Yellowstone" nie oznacza jednak końca historii bohaterów, których w nim poznaliśmy. Taylor Sheridan i Paramount Network już. Jego szczegóły nie są na razie znane. Wiadomo jednak, że. Będzie to jego pierwsza ważna rola serialowa od prawie dekady (i " Detektywa ").Samo serialowe uniwersum " Yellowstone " też jest niezagrożone. Właśnie trwa emisja prequelu " 1923 " z udziałem takich gwiazd jak Harrison Ford Helen Mirren . W przygotowaniu są dwa kolejne spin-offy opowiadające o latach 40. i 60. XX wieku. Aktualnie trwają zdjęcia do serialu " Bass Reeves " z Davidem Oyelowo , którego akcja będzie się rozgrywać mniej więcej w tym samym czasie, co " 1883 ". Ma też powstać serial "6666", który skupi się na znanym z " Yellowstone " ranczu Four Sixes.