Kevin Costner znalazł reżysera swojego nowego filmu. Już z nim kiedyś pracował

Będzie to drugi wspólny film Costnera i Vromena. Panowie zrobili wcześniej razem kryminałz 2016 roku, w którym poza Costnerem wystąpili także Gary Oldman Tommy Lee Jones oraz Ryan Reynolds Na razie nie ujawniono, o czym opowie nowy film Costnera. Wiadomo jedynie, że gwiazdor zajmował się tym projektem już od lat i jest on dla niego bardzo ważny.Jego produkcja ma się rozpocząć na początku 2025 roku.Kevin Costner ukończył niedawno prace nad dwuczęściowym filmemJest to western zapowiadany jest jako nakręcone z rozmachem widowisko historyczne. Obraz ma stanowić początek trylogii przedstawiającego. Projekt ma być kompleksowym freskiem pokazującym różne aspekty i punkty widzenia. Będzie to historia ludzi zmagających się z bezwzględną przyrodą, ich interakcji z rdzennymi mieszkańcami zasiedlanych ziem oraz determinacji i bezwzględności w dążeniu do celu.Pierwsza częśćtrafi do amerykańskich kin. Na część drugą widzowie nie będą musieli długo czekać. Premiera wyznaczona została bowiem na Kevin Costner nie tylko w filmie występuje. Jest także reżyserem, współautorem scenariusza oraz głównym producentem.Gwiazdami filmu są Sienna Miller Sam Worthington . W obsadzie znaleźli się m.in. Danny Huston