Serialowi "Straceni chłopcy" jednak powstają

Latem 2016 roku informowaliśmy o planach realizacji przez stację CW serialu na bazie filmu Joela Schumachera . Pilotpowstał i spotkał się z ciepłym przyjęciem szefów CW. W efekcie zlecono realizację pierwszego sezonu.Podobnie jak w filmowym oryginale, serial będzie opowiadał o dwóch braciach, którzy z matką przeprowadzają się do Santa Carla. Chłopcy nie wiedzą, że zwyczajne z pozoru miasteczko skrywa mroczną tajemnicę. Część jego mieszkańców to wampiry. Krwiopijcy szybko zarażają starszego z braci i wciągają go do swego grona. Na szczęście młodszy z rodzeństwa, Sam, wie, jak poradzić sobie z tym problemem. Jego nowi kumple to zwariowani maniacy komiksów o wampirach. Ich pomoc stanowi jedyną szansę na odzyskanie starszego brata.jest jednym z czterech nowych seriali, które otrzymały zielone światło. Pozostałymi są:– spin-off serialuinspirowany bohaterami z komiksów Archie Comics. Będzie to muzyczny dramat obyczajowy o młodych ludziach próbujących odnieść sukces na teatralnej scenie, w studiu nagraniowym i w świecie mody.– spin-off. Będzie to serial-antologia inspirowany fikcyjnymi powieściami Jane Villanueva. Gina Rodriguez powróci jako Jane, która będzie pełnić rolę narratorki.Niezatytułowany serial o przygodach Nancy Drew, bohaterki licznych powieści detektywistycznych dla młodzieży. Akcja serialu rozpocznie się tuż po zakończeniu przez Nancy liceum. Dziewczyna szykuje się do wyjazdu na uniwersytet, kiedy dochodzi do rodzinnej tragedii. Nancy zostaje w domu i wplątuje się w śledztwo dotyczące tajemniczego morderstwa, po drodze odkrywając sekrety, które zmienią jej życie na zawsze.