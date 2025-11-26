"Baby Boom": Amazon MGM Studios odświeży hit z Diane Keaton

Recykling hitów lat 80. trwa w najlepsze. Jak podaje Variety, Amazon MGM Studios pracuje nad nową wersją komediodramatu "Baby Boom".
Nowa wersja "Baby Boom" w drodze
W "Baby Boom
" Diane Keaton
wcieliła się w J.C. Wiatt, odnoszącą sukcesy bizneswoman, która niespodziewanie musi zaopiekować się osieroconym niemowlęciem. Film zapoczątkował współpracę aktorki z Nancy Meyers
i Charlesem Shyerem
. Trio ponownie spotkało się na planach dwóch części "Ojca panny młodej
"; Keaton
i Meyers
nakręciły też razem "Lepiej późno niż później
".
Za sterami produkcji stanie Michael Showalter
, w którego CV znajdziemy takie tytuły jak "Oczy Tammy Faye
", "Uwaga, spoiler!
" czy "Na samą myśl o tobie
". Pracował też przy serialach "Psychiatra u boku
", "Zepsuta krew
" i "Uśmiechnięta buźka. Seryjny morderca
".
Michael Showalter na gali American Cinematheque Awards
Zobacz zwiastun "Co. Za. Radość."
Już w grudniu na Prime Video trafi nowy film Showaltera
– świąteczna komedia "Co. Za. Radość.
", której gwiazdą jest Michelle Pfeiffer
. Przypominamy jego zwiastun:
"Co. Za. Radość.
" opisywane jest jako skrzyżowanie "Wakacji w domu
" z "Samolotami, pociągami i samochodami
". Scenariusz powstał na podstawie opowiadania Chandler Baker opublikowanego przez Amazon Original Stories. Pfeiffer
wciela się w Claire Clauster. Chce ona spędzić z mężem (Denis Leary
) i dziećmi (Chloë Grace Moretz
i Dominic Sessa
) wyjątkowe Boże Narodzenie. Organizuje wycieczkę, o której najbliżsi niestety zapominają. Wkrótce orientują się, że kobieta zniknęła, a ich święta są zagrożone.