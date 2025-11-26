Newsy Filmy "Baby Boom": Amazon MGM Studios odświeży hit z Diane Keaton
Recykling hitów lat 80. trwa w najlepsze. Jak podaje Variety, Amazon MGM Studios pracuje nad nową wersją komediodramatu "Baby Boom".

Nowa wersja "Baby Boom" w drodze


W "Baby Boom" Diane Keaton wcieliła się w J.C. Wiatt, odnoszącą sukcesy bizneswoman, która niespodziewanie musi zaopiekować się osieroconym niemowlęciem. Film zapoczątkował współpracę aktorki z Nancy Meyers i Charlesem Shyerem. Trio ponownie spotkało się na planach dwóch części "Ojca panny młodej"; Keaton i Meyers nakręciły też razem "Lepiej późno niż później".

Za sterami produkcji stanie Michael Showalter, w którego CV znajdziemy takie tytuły jak "Oczy Tammy Faye", "Uwaga, spoiler!" czy "Na samą myśl o tobie". Pracował też przy serialach "Psychiatra u boku", "Zepsuta krew" i "Uśmiechnięta buźka. Seryjny morderca".

Michael Showalter na gali American Cinematheque Awards

Zobacz zwiastun "Co. Za. Radość."


Już w grudniu na Prime Video trafi nowy film Showaltera – świąteczna komedia "Co. Za. Radość.", której gwiazdą jest Michelle Pfeiffer. Przypominamy jego zwiastun: 



"Co. Za. Radość." opisywane jest jako skrzyżowanie "Wakacji w domu" z "Samolotami, pociągami i samochodami". Scenariusz powstał na podstawie opowiadania Chandler Baker opublikowanego przez Amazon Original Stories. Pfeiffer wciela się w Claire Clauster. Chce ona spędzić z mężem (Denis Leary) i dziećmi (Chloë Grace Moretz i Dominic Sessa) wyjątkowe Boże Narodzenie. Organizuje wycieczkę, o której najbliżsi niestety zapominają. Wkrótce orientują się, że kobieta zniknęła, a ich święta są zagrożone.

