"Death Stranding 2" wkrótce na PC

W Kojima Productions muszą być wściekli na ESRB. Otóż za sprawą tej organizacji zajmującej się przyznawaniem kategorii wiekowych grom wprowadzanym na rynek amerykański wiemy, że już wkrótce gra "Death Stranding 2: On the Beach" trafi na PC.
Wersja pecetowa "Death Stranding 2: On the Beach" z kategorią wiekową
Gra "Death Stranding 2: On the Beach"
miała swoją premierę pod koniec czerwca na konsolach PS5. Jednak ze strony ESRB jasno wynika, że wersja na PC jest już gotowa, bo otrzymała kategorię wiekową. Kojima Productions oficjalnie nic dotąd na temat tej wersji nie mówiło. Kategoria wiekowa to M
(dla osób powyżej 17 roku życia), co nie jest niespodzianką. Niestety strona ESRB nie podaje daty premiery wersji na PC.
W obsadzie gry znaleźli się: Norman Reedus
(jako Sam Porter-Bridges), Troy Baker
(jako Higgs) i Léa Seydoux
(jako Fragile).
Rozpocznij inspirującą misję nawiązywania kontaktów międzyludzkich poza UCA. Sam – z towarzyszami u boku – wyrusza w nową podróż, aby ocalić ludzkość przed wyginięciem. Dołącz do nich, gdy przemierzają świat nękani przez nieziemskich wrogów, przeszkody i dręczące pytanie: czy powinniśmy byli się połączyć?
Zwiastun gry "Death Stranding 2: On the Beach"