Gra "Destiny 3" wreszcie w planach

"Destiny 3" nadchodzi... ale do premiery jeszcze daleko

Yes, Destiny 3 is in extremely early development. Some of you may have seen a tweet early this afternoon that mentioned that.



We have been sitting on the info for a few weeks now and wanted to wait to talk about this seeing as it is in such an early state, and it just sucks to… pic.twitter.com/VAnw5uB41U — Colony Deaks (@Deakstiny) November 26, 2025



Mimo ośmiu lat na konciewciąż ma oddane grono fanów. To FPS, który w 2017 roku był dla Bungie Software wielkim hitem.Ludzkość padła ofiarą inwazji Czerwonego Legionu, armii dowodzonej przez bezwzględnego Lorda Ghaula. Ghaul odebrał Strażnikom moc i zmusił tych, którzy przetrwali, do ucieczki. Gracze wyruszą w podróż po naszym Układzie Słonecznym i odkryją potężny arsenał broni oraz nowe, niszczycielskie umiejętności. Aby pokonać Czerwony Legion i zmierzyć się z Ghaulem, będą musieli zjednoczyć bohaterów ludzkości i wspólnie z nimi stanąć do walki o odzyskanie domu.Według krążących po sieci plotek,. Projekt niestety pozostaje na, bo dla Bungie aktualnie priorytetem jest, która ma trafić na rynek w przyszłym roku. A to oznacza, że szanse na premieręw tej dekadzie są znikome.Wpis na ten temat znajdziecie poniżej: